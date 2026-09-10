English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt lần thứ 194

Thứ Năm, 10:54, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 10/9, tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP.HCM) diễn ra lễ giỗ lần thứ 1934 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2025) theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn.

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt được tổ chức thường niên hàng năm, vào ngày 30/7 và 1-2/8 Âm lịch tại Lăng Lê Văn Duyệt.

Năm nay, lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày, 10-13/9. Trong ngày 10/9 (tức 29/7 âm lịch), tại đây diễn ra các hoạt động trước chính giỗ gồm cúng tế ngày tiên thường theo nghi thức tiểu cung đình triều Nguyễn, đón tiếp chính quyền các cấp dự cúng, tiếp các đình, miếu về dâng hương, ngoài ra còn có hoạt động hát bội -tuồng “Đức Thượng công Lê Văn Duyệt”.

le gio Duc thuong cong ta quan le van duyet lan thu 194 hinh anh 1
Lãnh đạo địa phương và người dân dâng hương tại mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt
le gio Duc thuong cong ta quan le van duyet lan thu 194 hinh anh 2
Lăng mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân 

Ngay sau nghi thức cúng tế, nhiều đoàn từ các đình, miếu, tổ đình, người dân lần lượt đến tham gia dâng hương.

Bà Thu Vân, ngụ phường Đức Nhuận, cùng chồng đến dâng hương tại lăng Lê Văn Duyệt cho biết, năm nào gia đình bà cũng đến đây vào các dịp như ngày giỗ, Lễ khai hạ - cầu an,…

“Đến ngày vía Đức Tả quân, gia đình đến để viếng ông, kính lòng trung can nghĩa khí của ông. Các con ở dù bận rộn nhưng cũng được gia đình nhắc nhở biết để đến đây", bà Vân nói. 

le gio Duc thuong cong ta quan le van duyet lan thu 194 hinh anh 3
Đây là nghi thức diễn ra hằng năm, vào các ngày 30/7, 1-2/8 âm lịch
le gio Duc thuong cong ta quan le van duyet lan thu 194 hinh anh 4
Lễ giỗ theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn

Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1763 tại huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ông được mệnh danh là một trong Ngũ hổ tướng thành Gia Định, với 2 lần làm Tổng trấn Gia Định thành, có công lớn trong mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất Nam bộ. Ông là một vị quan công minh, chính trực, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân.

Sau khi tạ thế năm 1832, ông được nhân dân xây lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu (phường Gia Định, TPHCM) và thờ phụng đến ngày nay.

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt lần thứ 194
le gio Duc thuong cong ta quan le van duyet lan thu 194 hinh anh 5
le gio Duc thuong cong ta quan le van duyet lan thu 194 hinh anh 6
Các đoàn đến dâng hương
Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá
Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

VOV.VN - Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc, nơi sản sinh nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Quý, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên... Trong giai đoạn mới, Hải Phòng hướng tới xây dựng “Thành phố âm nhạc”, đưa âm nhạc sâu hơn vào đời sống và trở thành nguồn lực phát triển.

Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

Hải Phòng: Từ “Thành phố âm nhạc” đến đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

VOV.VN - Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc, nơi sản sinh nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Quý, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên... Trong giai đoạn mới, Hải Phòng hướng tới xây dựng “Thành phố âm nhạc”, đưa âm nhạc sâu hơn vào đời sống và trở thành nguồn lực phát triển.

Hàn Quốc bảo tồn di sản với văn hóa ẩm thực truyền thống
Hàn Quốc bảo tồn di sản với văn hóa ẩm thực truyền thống

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tổ chức Tuần lễ Di sản 2026 trong tháng 10 trên toàn quốc với chủ đề văn hóa ẩm thực. Tại chuỗi sự kiện quy mô lớn này, các món ăn truyền thống trở thành “chìa khóa” kết nối quá khứ và hiện tại, biến các di tích lịch sử thành điểm đến văn hóa sống động.

Hàn Quốc bảo tồn di sản với văn hóa ẩm thực truyền thống

Hàn Quốc bảo tồn di sản với văn hóa ẩm thực truyền thống

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tổ chức Tuần lễ Di sản 2026 trong tháng 10 trên toàn quốc với chủ đề văn hóa ẩm thực. Tại chuỗi sự kiện quy mô lớn này, các món ăn truyền thống trở thành “chìa khóa” kết nối quá khứ và hiện tại, biến các di tích lịch sử thành điểm đến văn hóa sống động.

Gen Z “chạm” vào lịch sử, làm mới văn hóa truyền thống
Gen Z “chạm” vào lịch sử, làm mới văn hóa truyền thống

VOV.VN - Từ những chuyến tham quan bảo tàng đến các dự án ứng dụng công nghệ để quảng bá nghệ thuật chèo, người trẻ đang thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng sự tìm hiểu, sáng tạo và những hành động cụ thể.

Gen Z “chạm” vào lịch sử, làm mới văn hóa truyền thống

Gen Z “chạm” vào lịch sử, làm mới văn hóa truyền thống

VOV.VN - Từ những chuyến tham quan bảo tàng đến các dự án ứng dụng công nghệ để quảng bá nghệ thuật chèo, người trẻ đang thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng sự tìm hiểu, sáng tạo và những hành động cụ thể.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc