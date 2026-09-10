Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt được tổ chức thường niên hàng năm, vào ngày 30/7 và 1-2/8 Âm lịch tại Lăng Lê Văn Duyệt.

Năm nay, lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày, 10-13/9. Trong ngày 10/9 (tức 29/7 âm lịch), tại đây diễn ra các hoạt động trước chính giỗ gồm cúng tế ngày tiên thường theo nghi thức tiểu cung đình triều Nguyễn, đón tiếp chính quyền các cấp dự cúng, tiếp các đình, miếu về dâng hương, ngoài ra còn có hoạt động hát bội -tuồng “Đức Thượng công Lê Văn Duyệt”.

Lãnh đạo địa phương và người dân dâng hương tại mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt

Lăng mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân

Ngay sau nghi thức cúng tế, nhiều đoàn từ các đình, miếu, tổ đình, người dân lần lượt đến tham gia dâng hương.

Bà Thu Vân, ngụ phường Đức Nhuận, cùng chồng đến dâng hương tại lăng Lê Văn Duyệt cho biết, năm nào gia đình bà cũng đến đây vào các dịp như ngày giỗ, Lễ khai hạ - cầu an,…

“Đến ngày vía Đức Tả quân, gia đình đến để viếng ông, kính lòng trung can nghĩa khí của ông. Các con ở dù bận rộn nhưng cũng được gia đình nhắc nhở biết để đến đây", bà Vân nói.

Đây là nghi thức diễn ra hằng năm, vào các ngày 30/7, 1-2/8 âm lịch

Lễ giỗ theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn

Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1763 tại huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ông được mệnh danh là một trong Ngũ hổ tướng thành Gia Định, với 2 lần làm Tổng trấn Gia Định thành, có công lớn trong mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất Nam bộ. Ông là một vị quan công minh, chính trực, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân.

Sau khi tạ thế năm 1832, ông được nhân dân xây lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu (phường Gia Định, TPHCM) và thờ phụng đến ngày nay.

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt lần thứ 194

Các đoàn đến dâng hương