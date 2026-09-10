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Hàn Quốc bảo tồn di sản với văn hóa ẩm thực truyền thống

Thứ Năm, 06:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tổ chức Tuần lễ Di sản 2026 trong tháng 10 trên toàn quốc với chủ đề văn hóa ẩm thực. Tại chuỗi sự kiện quy mô lớn này, các món ăn truyền thống trở thành “chìa khóa” kết nối quá khứ và hiện tại, biến các di tích lịch sử thành điểm đến văn hóa sống động.

Sự kiện di sản Hàn Quốc tôn vinh văn hóa ẩm thực truyền thống

Tuần lễ Di sản Hàn Quốc 2026 (2026 Korea Heritage Week) sẽ chính thức diễn ra trong tháng 10/2026 tại 16 địa phương thuộc 5 khu vực. Sự kiện do Cơ quan Di sản Hàn Quốc phối hợp cùng Hội đồng Khai thác Di sản Văn hóa Hàn Quốc tổ chức.

Đây là mùa thứ 3 với chủ đề văn hóa ẩm thực truyền thống, kết nối trực tiếp không gian di tích lịch sử với tinh hoa ẩm thực vùng miền. Quy mô sự kiện năm nay bao gồm 380 chương trình di sản địa phương, hoạt động sưu tập tem di động và 5 hành trình trải nghiệm đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

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Hàn Quốc tổ chức Tuần lễ Di sản 2026 trong tháng 10 trên toàn quốc với chủ đề văn hóa ẩm thực. (Ảnh: Pansou Bae)

Khu vực Seoul, Gangwon, chọn Bến phà Yanghwajin và Di tích Đỉnh Jamdubong làm nơi tổ chức thực hành nấu ăn và thưởng thức ẩm thực kết hợp nhã nhạc cung đình, tái hiện nhịp sống thương hồ cùng sinh hoạt văn hóa của tầng lớp cư dân xưa.

Khu vực Gyeonggi, Incheon, chọn không gian cảng cổ Incheon với các công trình kiến trúc để kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa. Món ăn Jajangmyeon, sản phẩm của không gian đa văn hóa hình thành sau khi mở cửa cảng vào năm 1883, trở thành minh chứng cho quá trình biến đổi xã hội.

Khu vực Chungcheong, chọn thành phố Cheongju, khai thác giá trị tri thức dân gian thông qua việc phục dựng văn hóa ẩm thực từ một cuốn sách công thức nấu ăn địa phương có lịch sử hơn một thế kỷ, khẳng định vai trò của tư liệu viết trong việc gìn giữ ký ức cộng đồng.

Khu vực Jeolla, chọn di tích hồ tưới tiêu cổ Byeokgolje ở Gimje kết nối bài học lịch sử nông nghiệp với trải nghiệm thực hành nấu ăn từ hạt gạo địa phương, làm nổi bật mối quan hệ bền chặt giữa di sản thủy lợi và văn hóa lúa nước.

Khu vực Gyeongsang, chọn nhà cổ dòng họ Choi tại Gyeongju, mở ra không gian văn hóa gia tộc vào buổi tối, kết hợp ẩm thực truyền thống, rượu gạo tự nấu và âm nhạc cung đình, giúp công chúng tiếp cận chiều sâu của đạo lý hiếu khách và lối sống gia phong.

Cổng đăng ký trực tuyến cho các chương trình đặc biệt sẽ mở chính thức từ ngày 14/9 đến 18/9/2026 theo nguyên tắc ưu tiên người đăng ký sớm.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Hàn Quốc trong nỗ lực hiện đại hóa công tác bảo tồn, biến các di tích lịch sử từ những không gian đóng thành các điểm đến văn hóa sống động thông qua trải nghiệm ẩm thực đa giác quan. Bằng cách lấy ẩm thực làm nhịp cầu kết nối, Tuần lễ Di sản Hàn Quốc 2026 sẽ biến di sản thành một nguồn tài nguyên phát triển sống động, góp phần củng cố bản sắc dân tộc và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa.

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Hoàng Yến/VOV.VN
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