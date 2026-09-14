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Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10

Thứ Hai, 14:41, 14/09/2026
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VOV.VN - Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026 diễn ra từ ngày 26/9 - 4/10 tại TP Hải Phòng, trong không gian Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới.

Lễ hội năm nay tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống như Lễ khai ấn, Lễ cầu an, Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, Lễ rước bộ, Lễ tế và Lễ giỗ Đức Thánh Trần. Ban Tổ chức chuẩn bị khoảng 30.000 ấn đền Kiếp Bạc để phát cho người dân và du khách.

Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại được tổ chức, gồm trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu làng nghề, trải nghiệm làm gốm, viết thư pháp, múa rối nước và thưởng trà sen.

Điểm nhấn của mùa lễ hội là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, với ba giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa”.

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Sơ đồ không gian lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa thu 2026. (Ảnh: BTC)

Công nghệ số cũng được ứng dụng để hỗ trợ du khách tra cứu chương trình, sơ đồ giao thông, bãi đỗ xe, điểm tham quan, lưu trú và ẩm thực thông qua mã QR.

Các tour kết nối những điểm di sản tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng được giới thiệu, hướng tới đưa các địa danh trong quần thể đến gần hơn với du khách.

Lễ hội được kỳ vọng vừa giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa tạo thêm trải nghiệm mới cho người dân và du khách sau khi di sản được UNESCO ghi danh.

PV/VOV.VN
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