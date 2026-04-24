Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được tổ chức vào tối 8/5

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 sẽ được tổ chức vào tối 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng (Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên), với chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng".

Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026) có chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng"

Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tiêu biểu, diễn ra đến hết tháng 5/2026. Nổi bật là Tuần lễ Hoa Phượng Đỏ “Ngày hội Đất Cảng”; trưng bày chuyên đề “Hải Phòng dấu ấn lịch sử - Hội tụ và tỏa sáng”; Cuộc thi đầu bếp toàn quốc; Liên hoan rượu vang quốc tế; chương trình nghệ thuật “Thanh âm ngày trở về”; Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026…

Trong khuôn khổ Lễ hội, thành phố Hải Phòng cũng sẽ tổ chức khởi công và khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ, qua đó gửi đi thông điệp sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Năm 2026, thành phố Hải Phòng lựa chọn chủ đề Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, nhằm khẳng định Hải Phòng là vùng đất hội tụ, giao thoa và kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa; khẳng định truyền thống của vùng đất "Xứ Đông văn hiến" và Thành phố Cảng anh hùng.

Đồng thời, đây cũng là nơi hội tụ các nguồn lực phát triển về công nghiệp, cảng biển, văn hóa và hội nhập quốc tế, thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của Thành phố, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, sáng tạo, hiện đại, đang tỏa sáng trên con đường phát triển bền vững.

"Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được xác định với ba vai trò trọng tâm. Thứ nhất là tạo ra một sân khấu lớn - không gian để Hải Phòng chủ động giới thiệu hình ảnh tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Thứ hai là một điểm hội tụ, nơi kết nối xã hội, gắn kết chính quyền nhân dân với các lực lượng tham gia phát triển Thành phố. Vai trò trọng tâm thứ ba là tạo ra một "cú hích" truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực góp phần nâng cao vị thế hình ảnh của thành phố Hải Phòng", ông Đỗ Thanh Bình khẳng định.