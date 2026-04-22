中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

Thứ Tư, 06:01, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

Việc quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng liên kết nhằm khai thác hiệu quả giá trị di sản liên vùng, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng bền vững

Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh họp bàn thống nhất triển khai liên kết phát triển du lịch dựa trên con đường di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc

Bà Đỗ Thị Phương (Hiệp hội Du lịch Bắc Ninh) cho rằng hệ thống di sản liên kết giữa nhiều tỉnh, thành phố sẽ tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù mang tính kết nối: "Bắc Ninh có chùa Vĩnh Nghiêm và khu Tây Yên Tử với hạ tầng và dịch vụ khá hoàn thiện. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp lữ hành cùng phối hợp để xây dựng sản phẩm chung, kết nối khách giữa các địa phương, tạo thành hành trình liên hoàn để du lịch phát triển đồng đều".

Các hiệp hội ký kết bản ghi nhớ, thúc đẩy liên kết phát triển thực chất trong thời gian tới

Trong bối cảnh phát triển văn hóa được xác định là nền tảng và động lực phát triển bền vững, việc xây dựng các tour du lịch gắn với cộng đồng, giàu bản sắc được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm có chiều sâu. Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng thống nhất triển khai các chương trình kích cầu theo từng năm, đồng thời xây dựng các gói liên kết giữa hai địa phương và liên kết ba địa phương.

Các chương trình được định hướng theo hướng tăng ưu đãi, hỗ trợ du khách nhằm khuyến khích kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh hướng đến khai thác hiệu quả thương hiệu của các cụm di sản, đặc biệt là vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc.

Các hoạt động liên kết du lịch sẽ góp phần giúp Quảng Ninh đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ba địa phương đang cùng xây dựng một hành trình du lịch với các điểm đến di sản. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần triển khai thực chất, xây dựng các tour mẫu kết nối đầy đủ các điểm đến, từ đó nhân rộng và mang lại hiệu quả cho cả ba địa phương”.

Liên kết phát triển du lịch không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách mà còn tạo sức mạnh cộng hưởng giữa các địa phương. Trên nền tảng di sản và bản sắc văn hóa, sự phối hợp giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh đang hướng tới hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững. Qua đó góp phần lan tỏa giá trị di sản, tối ưu nguồn lực và từng bước khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hơn 1.000 người chinh phục đỉnh di sản Yên Tử

VOV.VN - Không chỉ là 1 cuộc đua, hành trình chinh phục non thiêng Yên Tử qua những di sản văn hoá tâm linh và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp để lại nhiều ấn tượng đẹp với hơn 1.000 vận động viên.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh Bắc Ninh Hải Phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng đến ngành du lịch inbound của Nhật Bản, khi du khách từ châu Âu hủy đặt chỗ và sự không chắc chắn ngày càng tăng về kế hoạch du lịch Nhật Bản trong những tháng tới.

Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông

VOV.VN - Những gián đoạn về du lịch, hàng không do xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Cape Town (Nam Phi), do việc hủy đặt chỗ, chi phí tăng cao và lượng đặt phòng giảm mạnh từ các thị trường quan trọng.

Thuyền thúng - từ sông nước Việt Nam tới trải nghiệm du lịch Thái Lan

VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực