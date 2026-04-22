Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

Việc quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng liên kết nhằm khai thác hiệu quả giá trị di sản liên vùng, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng bền vững

Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh họp bàn thống nhất triển khai liên kết phát triển du lịch dựa trên con đường di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc

Bà Đỗ Thị Phương (Hiệp hội Du lịch Bắc Ninh) cho rằng hệ thống di sản liên kết giữa nhiều tỉnh, thành phố sẽ tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù mang tính kết nối: "Bắc Ninh có chùa Vĩnh Nghiêm và khu Tây Yên Tử với hạ tầng và dịch vụ khá hoàn thiện. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp lữ hành cùng phối hợp để xây dựng sản phẩm chung, kết nối khách giữa các địa phương, tạo thành hành trình liên hoàn để du lịch phát triển đồng đều".

Các hiệp hội ký kết bản ghi nhớ, thúc đẩy liên kết phát triển thực chất trong thời gian tới

Trong bối cảnh phát triển văn hóa được xác định là nền tảng và động lực phát triển bền vững, việc xây dựng các tour du lịch gắn với cộng đồng, giàu bản sắc được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm có chiều sâu. Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng thống nhất triển khai các chương trình kích cầu theo từng năm, đồng thời xây dựng các gói liên kết giữa hai địa phương và liên kết ba địa phương.

Các chương trình được định hướng theo hướng tăng ưu đãi, hỗ trợ du khách nhằm khuyến khích kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh hướng đến khai thác hiệu quả thương hiệu của các cụm di sản, đặc biệt là vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc.

Các hoạt động liên kết du lịch sẽ góp phần giúp Quảng Ninh đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ba địa phương đang cùng xây dựng một hành trình du lịch với các điểm đến di sản. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần triển khai thực chất, xây dựng các tour mẫu kết nối đầy đủ các điểm đến, từ đó nhân rộng và mang lại hiệu quả cho cả ba địa phương”.

Liên kết phát triển du lịch không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách mà còn tạo sức mạnh cộng hưởng giữa các địa phương. Trên nền tảng di sản và bản sắc văn hóa, sự phối hợp giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh đang hướng tới hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững. Qua đó góp phần lan tỏa giá trị di sản, tối ưu nguồn lực và từng bước khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.