中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng đẩy mạnh kết nối, thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế

Thứ Sáu, 17:39, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/4, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời triển khai hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026.

Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế cùng 45 khu công nghiệp đã được thành lập (tổng diện tích khoảng 60.800 ha), thu hút gần 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 360.000 công nhân lao động. Tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 83 khu công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn về nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề.

Các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo tại Hải Phòng ký kết các biên bản ghi nhớ phối hợp trong việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực.

Theo ông Phạm Văn Thép, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trước yêu cầu đó, thành phố Hải Phòng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Trong đó, việc tăng cường kết nối chặt chẽ giữa “Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp” được xem là giải pháp then chốt.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng luôn xác định việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong thu hút và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; đồng thời tích cực, chủ động phối hợp khảo sát, tổng hợp, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Từ đó, triển khai nhiều hình thức nhằm thu hút nguồn lao động về làm việc tại thành phố Hải Phòng như tổ chức ngày hội, các hoạt động hỗ trợ kết nối đào tạo, cung – cầu lao động cho doanh nghiệp; xúc tiến lao động tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng có sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, gần 20 cơ sở đào tạo và 2.500 học sinh, sinh viên.

Với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, gần 20 cơ sở đào tạo và hơn 2.500 học sinh, sinh viên, Ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin mà còn là không gian kết nối thực chất, hiệu quả giữa "cung" và "cầu" lao động. Trong khuôn khổ Ngày hội, bên cạnh hoạt động kết nối cung - cầu lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cùng các doanh nghiệp đã trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó có thành tích tốt trong học tập.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nghi thức bàn giao và tiếp nhận 300 học sinh, sinh viên giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nghi thức bàn giao, tiếp nhận 300 học sinh, sinh viên giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định: Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố xác định nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “thỏi nam châm” mạnh nhất để thu hút các dòng vốn đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thực chất, để mỗi học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn đều trở thành nhân tố sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cảng; trong đó, giải pháp đột phá là đẩy mạnh hiệu quả việc kết nối các hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng vượt khó có thành tích trong học tập.

"Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Ban Quản lý và các doanh nghiệp để xây dựng, hình thành các mô hình liên kết cụ thể; tạo đầu mối cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, dự báo sự thay đổi của thị trường lao động. Trên cơ sở đó, các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo sớm hình thành, phát huy mô hình “lớp học tại xưởng” và “xưởng tại trường”, giúp người học nhanh chóng hình thành kỹ năng cần thiết, phù hợp với yêu cầu sản xuất", ông Lương Văn Việt nhấn mạnh.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Thành phố Hải Phòng nguồn nhân lực khu công nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng
VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

VOV.VN - HĐND TP Hải Phòng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Hoàng Long được giao quyền Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố được giao quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp