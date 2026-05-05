中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội Làng Sen 2026: Công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên

Thứ Ba, 14:49, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 kéo dài hơn 10 ngày, đồng thời công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18/5 đến 30/5/2026 với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa, thời gian kéo dài hơn 10 ngày.

le hoi lang sen 2026 cong bo khu du lich quoc gia kim lien hinh anh 1
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen năm 2026. Ảnh: Tuyết Lan

Các sự kiện nổi bật gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác; Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chuyên đề, triển lãm sẽ được tổ chức như: Triển lãm “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”; triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; trưng bày “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc”; tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên.

Không gian “Chợ Quê” gắn với các hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen cũng sẽ được tổ chức, cùng với lễ khánh thành Dự án Thác 9 tầng thuộc Khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.

Lễ hội Làng Sen có tiền thân là Liên hoan tiếng hát Làng Sen ra đời từ năm 1981. Đến năm 2002, sự kiện được nâng tầm thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.

le hoi lang sen 2026 cong bo khu du lich quoc gia kim lien hinh anh 2
Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An thông tin về Lễ hội Làng Sen năm 2026. Ảnh: Tuyết Lan

Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài và du khách quốc tế tham gia.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá giá trị văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: lễ hội làng sen khu di tích kim liên hồ chí minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ hội Làng Sen năm 2025 dự kiến diễn ra trong 10 ngày
Lễ hội Làng Sen năm 2025 dự kiến diễn ra trong 10 ngày

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Từ Làng Sen đến Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh” do UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức. 

Lễ hội Làng Sen năm 2025 dự kiến diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội Làng Sen năm 2025 dự kiến diễn ra trong 10 ngày

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Từ Làng Sen đến Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh” do UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức. 

Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024
Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

VOV.VN - Lễ hội làng Sen năm 2024 diễn ra từ ngày 11/5 với nhiều hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

VOV.VN - Lễ hội làng Sen năm 2024 diễn ra từ ngày 11/5 với nhiều hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Khai mạc lễ hội Làng Sen 2023 ở Nghệ An
Khai mạc lễ hội Làng Sen 2023 ở Nghệ An

VOV.VN - Tối nay (12/5), tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 và Chương trình nghệ thuật "Người Mẹ Làng Sen".

Khai mạc lễ hội Làng Sen 2023 ở Nghệ An

Khai mạc lễ hội Làng Sen 2023 ở Nghệ An

VOV.VN - Tối nay (12/5), tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 và Chương trình nghệ thuật "Người Mẹ Làng Sen".

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc