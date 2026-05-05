Lễ hội Làng Sen 2026: Công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18/5 đến 30/5/2026 với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa, thời gian kéo dài hơn 10 ngày.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen năm 2026. Ảnh: Tuyết Lan

Các sự kiện nổi bật gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác; Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chuyên đề, triển lãm sẽ được tổ chức như: Triển lãm “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”; triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; trưng bày “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc”; tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên.

Không gian “Chợ Quê” gắn với các hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen cũng sẽ được tổ chức, cùng với lễ khánh thành Dự án Thác 9 tầng thuộc Khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.

Lễ hội Làng Sen có tiền thân là Liên hoan tiếng hát Làng Sen ra đời từ năm 1981. Đến năm 2002, sự kiện được nâng tầm thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.

Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An thông tin về Lễ hội Làng Sen năm 2026. Ảnh: Tuyết Lan

Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài và du khách quốc tế tham gia.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá giá trị văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác.