Tại Bangkok, lễ hội năm nay được tổ chức tại hơn 120 địa điểm trên toàn thành phố. Trong đó, 35 công viên công cộng mở cửa phục vụ người dân và nhiều hoạt động đặc sắc được Chính quyền thành phố Bangkok tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Lễ hội Loy Krathong năm 2026 được kỳ vọng tạo doanh thu du lịch khoảng 6 tỷ Baht (177 triệu USD), tăng 8% so với năm trước.

Giữa không khí náo nhiệt của đêm hội, chị Pah, một người dân Bangkok, cùng gia đình chuẩn bị thả krathong - “hoa đăng” xuống mặt hồ tại công viên Benchasiri. Trên tay chị là chiếc krathong nhỏ được kết thủ công từ lá chuối và hoa tươi, một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống được người Thái gìn giữ qua nhiều thế hệ.

"Hôm nay là ngày lễ Loy Krathong. Chúng tôi tin rằng đây là dịp để gửi lời cảm ơn đến Phra Mae Khongkha - Nữ thần Sông nước hay còn gọi là Mẹ của các dòng sông. Trước khi thả những chiếc đèn hoa đăng này xuống nước, chúng tôi sẽ cầu nguyện, mong những điều tốt đẹp, sự bình an và may mắn sẽ đến trong năm tới", chị Pah chia sẻ.

Người dân check-in trước khi thả đèn hoa đăng tại công viên Benchasiri, trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan

Không chỉ là dịp để cầu may, Loy Krathong còn mang những giá trị văn hóa sâu sắc. Đó là lời tri ân đối với nguồn nước đã nuôi dưỡng sự sống, là sự tôn trọng thiên nhiên, đồng thời là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và cộng đồng cùng sẻ chia những giá trị truyền thống.

Người dân check-in trước khi thả đèn hoa đăng tại công viên Benchasiri, trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan

Những năm gần đây, thông điệp bảo vệ môi trường cũng được nhấn mạnh nhiều hơn trong lễ hội. Các mẫu hoa đăng làm từ vật liệu tự nhiên, dễ phân hủy ngày càng được khuyến khích sử dụng nhằm giảm tác động tới các dòng sông, kênh rạch và hồ nước.

Hoa đăng - Krathong bày bán tại các địa điểm tổ chức lễ hội

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, Loy Krathong còn là một trong những sự kiện du lịch lớn của Thái Lan. Phó Phát ngôn viên Chính phủ Ploythalay Laksameesangjan cho biết, lễ hội năm nay được kỳ vọng tạo doanh thu du lịch khoảng 6 tỷ baht (177 triệu USD), tăng 8% so với năm trước.

Du khách nước ngoài tò mò và háo hức tham gia lễ hội Loy Krathong 2026 tại Bangkok

Giữa nhịp sống hiện đại tại Thái Lan, Loy Krathong vẫn giữ nguyên sức sống của một lễ hội truyền thống, nơi con người bày tỏ lòng biết ơn với thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và cùng hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới.