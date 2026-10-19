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Khoảng 70 nhà lập pháp Nhật Bản đến dự Lễ hội mùa Thu tại đền Yasukuni

Thứ Hai, 11:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (19/10), khoảng 70 nhà lập pháp Nhật Bản đã đến dự Lễ hội mùa Thu tại đền Yasukuni ở Tokyo - nơi mà các nước láng giềng Đông Bắc Á như Hàn Quốc và Trung Quốc coi là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

 

Bắt đầu từ sau 8h sáng nay (19/10, theo giờ địa phương), khoảng 70 nhà lập pháp liên đảng của Nhật Bản, bao gồm các nghị sĩ từ các đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP), đảng Duy Tân Nhật Bản, đảng Dân chủ vì Nhân dân, đảng Sanseito và một số đảng khác đã tới đền Yasukuni để dự Lễ hội mùa Thu hằng năm và cùng nhau cầu nguyện.

khoang 70 nha lap phap nhat ban den du le hoi mua thu tai den yasukuni hinh anh 1
Đền Yasukuni là nguồn cơn cho nhiều tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản với các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: PVVOV/Tokyo

Đáng chú ý trong số đó, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Ibayashi Tatsuyoshi cũng đã đến thăm đền Yasukuni. Trước đó, ông Minoru Kiuchi - Bộ trưởng Nội các đặc trách Chính sách Kinh tế và Tài khóa; ông Takayuki Kobayashi - Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP; ông Yasutoshi Nishimura - Trưởng ban Chiến lược Bầu cử của LDP; ông Kenji Wakamiya - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản về các vấn đề an ninh quốc gia và nhiều quan chức khác... cũng đã đến thăm ngôi đền.

Trong dịp Lễ hội mùa Thu năm nay, Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì giải pháp ngoại giao thận trọng để tránh làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng, đã quyết định không đến thăm đền Yasukuni. Thay vào đó, bà đã gửi lễ vật là chậu cây masakaki vào ngày khai mạc (17/10), kết hợp gửi thêm chi phí lễ vật bằng tiền mặt vào sáng 19/10 thông qua đại diện đảng LDP. Ngoài ra, ông Eisuke Mori - Chủ tịch Hạ viện và ông Masakuza Sekiguchi - Chủ tịch Thượng viện cũng đều gửi chậu cây masakaki đến đền vào ngày khai mạc Lễ hội.

Trước những động thái mới này, cả phía Hàn Quốc và Trung Quốc đều bày tỏ sự thất vọng và lấy làm tiếc về việc các nhà lãnh đạo Nhật Bản liên tục dâng lễ vật và viếng thăm đền Yasukuni, đồng thời kêu gọi Nhật Bản thẳng thắn đối mặt với lịch sử để xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai.

Lễ hội mùa Thu năm nay, diễn ra từ ngày 17-19/10 tại đền Yasukuni - nơi thờ tự của hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có thành phần bị xem là tội phạm chiến tranh hạng A. Từ lâu, Hàn Quốc và Trung Quốc đều coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20 và cho rằng việc các quan chức hay nghị sỹ Nhật Bản viếng thăm đền là nhằm “đánh bóng” lịch sử thời chiến của nước này. Vì vậy, các chuyến thăm viếng  đền đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của 2 nước láng giềng Đông Bắc Á.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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