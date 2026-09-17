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Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đổi tên thành lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

Thứ Năm, 15:49, 17/09/2026
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VOV.VN - Năm 2026, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, TP.HCM được đổi tên thành Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026, diễn ra từ ngày 23-27/9, tại xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, ngoài ra còn có các bến xe, bến du lịch đường thủy, các nhà hàng, khách sạn, các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố.

Lễ hội năm nay tập trung giới thiệu những hình ảnh đẹp về Cần Giờ và Vũng Tàu, tái dựng, mô phỏng hình ảnh, hoạt động của ngư dân; giới thiệu hình ảnh và tư liệu về Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu qua các năm; những nét đặc sắc, tiêu biểu của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2026, các chương trình ưu đãi, thu hút khách đến với lễ hội. 

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Hoạt động diễu hành tại Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 (ảnh: Lưu Sơn)

Ở cấp thành phố, hoạt động chính diễn ra tại xã Cần Giờ, từ ngày 24-26/9. Các hoạt động của lễ hội như Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ, Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ, Lễ cúng Tiên hiền, hậu hiền, bạn cũ - lái xưa, chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội trăng rằm, Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thuỷ Tướng,…

Ở cấp địa phương, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu diễn ra từ ngày 26/9-27/9, Địa điểm diễn ra tại Khu vực Bãi Trước (Công viên Quang Trung, Cầu Đá), Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường diễu hành trung tâm. 

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Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2025 (ảnh: T.T)

Lễ hội Nghinh Ông bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Cá Ông (thần Nam Hải) của ngư dân miền biển, cầu một mùa đánh bắt thuận lợi, bội thu; đồng thời tri ân tiền nhân khai hoang, lập ấp và các anh hùng liệt sĩ. Năm 2013, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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