Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân ở Phan Thiết
Chủ Nhật, 15:11, 06/09/2026
VOV.VN - Sáng 6/9, gần 2.000 người tham gia đoàn rước Quan Thánh Đế quân xuất du, trên đường phố Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Hoạt động này là điểm nhấn của Lễ hội “Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du” lần thứ 15- năm 2026.
Lễ hội “Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du” lần thứ 15 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4/9 đến ngày 6/9, nhằm ngày 23, 24 và 25 tháng 7 năm Bính Ngọ.
Trong 2 ngày đầu, các nghi lễ truyền thống được tổ chức tại Quan Đế Miếu; ngày thứ ba tổ chức nghi thức Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du, qua các tuyến đường trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc.