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Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân ở Phan Thiết

Chủ Nhật, 15:11, 06/09/2026
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VOV.VN - Sáng 6/9, gần 2.000 người tham gia đoàn rước Quan Thánh Đế quân xuất du, trên đường phố Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Hoạt động này là điểm nhấn của Lễ hội “Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du” lần thứ 15- năm 2026.

Lễ hội “Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du” lần thứ 15 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4/9 đến ngày 6/9, nhằm ngày 23, 24 và 25 tháng 7 năm Bính Ngọ.

Trong 2 ngày đầu, các nghi lễ truyền thống được tổ chức tại Quan Đế Miếu; ngày thứ ba tổ chức nghi thức Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du, qua các tuyến đường trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc.

hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 1
Theo thông lệ, cứ 2 năm một lần, vào hạ tuần tháng 7 Âm lịch của các năm chẵn Dương lịch, Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân được tổ chức. 
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 2
Lễ hội Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân là lễ hội truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Hoa tại Phan Thiết. 
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 3
Thông qua các nghi lễ truyền thống, bà con gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình, xã hội ấm no, nhà nhà hạnh phúc.
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Hoá trang Tứ đại du thần diễu hành trên đường phố 
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 5
Hoá trang Phật Di Lặc diễu hành trên đường phố
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 6
Lễ hội là dịp để tưởng nhớ, thờ cúng và tôn vinh công đức Quan Thánh Đế quân; đồng thời thể hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng và những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ cộng đồng dân tộc Hoa gìn giữ, trao truyền qua nhiều năm.
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 7
Lễ hội ngày càng được tổ chức với quy mô lớn và bài bản, nội dung phong phú, số lượng người tham gia lễ hội ngày một tăng, đặc biệt là sự tham gia của người Hoa ở TP.HCM, Đồng Nai và các cộng đồng dân tộc khác ở khắp Nam Bộ.
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 8
Hóa trang Phật tổ trên đài sen, diễu hành trên đường phố
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 9
Thầy trò Đường tăng trong phim Tây du ký thu hút người xem
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 10
Đoàn múa lân tạo không khí vui nhộn trên đường phố.
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 11
Đoàn hoá trang các nhân vật trong lịch sử, văn hóa Trung Hoa.
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 12
Qua nhiều lần tổ chức, lễ hội đã trở thành một hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, thu hút đông đảo bà con cộng đồng dân tộc Hoa, người dân và du khách 
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 13
Ông Thần Tài cũng được hoá trang theo đoàn rước Quan Thánh Đế quân xuất du 
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 14
Lễ hội được tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) lựa chọn là một trong 6 lễ hội tiêu biểu để phục vụ phát triển du lịch.
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 15
Lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng dân tộc Hoa gìn giữ đời sống văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các Hội quán, hội, đoàn, giữa cộng đồng dân tộc Hoa với nhân dân địa phương.
hang ngan nguoi tham gia le hoi nghinh ong quan thanh De quan o phan thiet hinh anh 16
Nghệ thuật múa lân sư rồng thu hút sự quan tâm tham dự của hàng chục ngàn người dân và du khách thập phương.
Đoàn rước Quan Thánh Đế Quân xuất du
Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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