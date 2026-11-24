Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) diễn ra lúc 9h00 ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24/11/1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Hội nghị được tổ chức ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi đất nước vừa giành được độc lập; tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa, trong đó nhấn mạnh tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"; sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Qua đó, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ngày 24/11/1946, cách đây đúng 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và xác định sứ mệnh của văn hóa: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Một dân tộc vừa giành độc lập, còn vô vàn khó khăn, nhưng văn hóa đã được đặt ở vị trí dẫn đường. Tư tưởng ấy có nền tảng từ trước, khi năm 1943, Đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng nêu ba nguyên tắc trong phát triển văn hóa là dân tộc, khoa học, đại chúng.

Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 tại Hà Nội.

Đến năm 1951, trong thư gửi các họa sĩ nhân viên triển lãm hội họa, đăng trên báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Từ đây hình thành nội hàm gốc của bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, đó là tinh thần độc lập, tự cường; lòng yêu nước, nhân ái; tính khoa học và tính nhân dân. Đó là bản sắc không đóng kín, mà được xây dựng, bồi đắp và đấu tranh để bảo vệ.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết chân lý ấy bằng một mệnh đề ngắn gọn: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc… Văn hóa còn thì Dân tộc còn”.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa càng có thêm “dư địa” mới khi ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16, lấy ngày 24/11 hàng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946.

Hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 tại Hà Nội.

Tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu những bước chuyển tư duy lớn, đó là “chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; “chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số”; “chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo”.

Năm 2026 đánh dấu mốc son lịch sử, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), thời điểm chứng kiến bước chuyển mình mang tính chiến lược trong việc hoàn thiện đường lối, chủ trương và chính sách phát triển văn hóa Việt Nam. Sự gắn kết chặt chẽ giữa mạch nguồn tư tưởng từ Hội nghị năm 1946 với các quyết sách mang tính thời đại hôm nay đặt ra yêu cầu cấp thiết: Phải tiếp tục thắp sáng và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh trường tồn cho sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ Nhà hát Lớn năm 1946 đến Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 tại Hà hát Hồ Gươm, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, làm sâu sắc giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; phát huy sức mạnh văn hóa trong củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường gắn bó giữa các giai tầng, dân tộc, tôn giáo và cộng đồng dân cư, quy tụ mọi người Việt Nam cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc...