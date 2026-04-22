中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ rước đuốc Phủ Dầy: Ngọn lửa thiêng giữa lòng di sản

Thứ Tư, 10:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng năm, cứ vào mỗi dịp tháng Ba âm lịch, vùng đất Vụ Bản (Ninh Bình) lại náo nức hơn bao giờ hết bởi tiếng trống hội và sắc màu rực rỡ của Lễ hội Phủ Dầy. Trong số hàng loạt nghi lễ độc đáo, Lễ rước đuốc vào đêm mùng 5 tháng Ba chính là khoảnh khắc thăng hoa nhất, tạo nên một biểu tượng về niềm tin

le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 1
Màn trống hội
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 2
Nếu như ban ngày Phủ Dầy mang vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm, thì đêm rước đuốc lại biến nơi đây thành một "biển lửa" huyền ảo. Theo quan niệm dân gian, ngọn lửa được rước từ trong cung cấm của Phủ Tiên Hương chính là nguồn sáng của Thánh Mẫu truyền cho con dân.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 3
Ngọn lửa từ đuốc cái được chia sẻ sang hàng ngàn ngọn đuốc của người dân và du khách, tạo nên hiệu ứng ánh sáng trải dài khắp các ngả đường.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 4
Đi rước đuốc không chỉ là đi xem hội, mà là đi lấy 'lộc' sáng của Mẫu về nhà
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 5
Ánh đuốc xua tan bóng tối, đẩy lùi những điều xui rủi và thắp lên niềm hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 6
Đoàn rước với rồng, lân, nhạc bát âm dẫn đầu, theo sau là hàng vạn người tay cầm đuốc rực cháy, di chuyển qua các đền chùa trong quần thể di tích.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 7
Phủ Thiên Hương rực sáng trong đêm
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 8
Đoàn người nối đuôi nhau tạo thành một đường cong uốn lượn rực sáng giữa không gian đêm tối, trông như một con rồng lửa đang bay lượn trên vùng đất di sản.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 9
Từ ngọn lửa chính, hàng nghìn, hàng vạn ngọn đuốc của dân làng và du khách sẽ được châm lửa. Cả một vùng quê bỗng chốc rực sáng như một con rồng lửa khổng lồ.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 10
Tiếng trống hội vang rền hòa cùng ánh đuốc bập bùng tạo nên không gian tâm linh đầy mê hoặc.
le ruoc duoc phu day ngon lua thieng giua long di san hinh anh 11
Dẫn đầu là đội lân, rồng, tiếp theo là các cụ bô lão, đội tế và cuối cùng là dòng người cầm đuốc vừa đi vừa hò reo trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã.
Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Phủ Dầy di sản rước đuốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ninh Bình: Lễ hội Phủ Dầy 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4
VOV.VN - Ngày 3/4, UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2026. Lễ hội là sự kiện văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, gắn với Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/4/2026 (tức từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Hàng vạn người thâu đêm "săn" may mắn tại chợ Viềng - Phủ Dầy
VOV.VN - Tối mùng 7 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về chợ Viềng Xuân 2026, Ninh Bình hòa mình trong không khí "mua may, bán rủi" đầu năm. Phiên chợ chỉ họp một đêm gắn với quần thể di tích Phủ Dầy tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt.

Tết Phủ Dầy - sắc xuân trong tín ngưỡng thờ Mẫu
VOV.VN - Mỗi độ xuân về, Phủ Dầy xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình lại trở thành điểm hội tụ linh thiêng của hàng vạn du khách thập phương. Không chỉ là nơi hành hương, chiêm bái, Phủ Dầy còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi sắc xuân hòa quyện cùng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc