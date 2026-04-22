Lễ rước đuốc Phủ Dầy: Ngọn lửa thiêng giữa lòng di sản

VOV.VN - Tối 19/4, tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Phủ Dầy 2026 chính thức khai mạc. Năm nay Lễ hội được tổ chức, quản lý theo hướng hiện đại đánh dấu bước chuyển mình của di sản văn hóa phi vật trong dòng chảy số.
VOV.VN - Ngày 3/4, UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2026. Lễ hội là sự kiện văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, gắn với Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/4/2026 (tức từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ).
VOV.VN - Tối mùng 7 tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về chợ Viềng Xuân 2026, Ninh Bình hòa mình trong không khí "mua may, bán rủi" đầu năm. Phiên chợ chỉ họp một đêm gắn với quần thể di tích Phủ Dầy tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt.
VOV.VN - Mỗi độ xuân về, Phủ Dầy xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình lại trở thành điểm hội tụ linh thiêng của hàng vạn du khách thập phương. Không chỉ là nơi hành hương, chiêm bái, Phủ Dầy còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi sắc xuân hòa quyện cùng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
