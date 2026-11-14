Mở cổng đăng ký vé miễn phí chương trình “Muôn sắc Việt Nam” từ ngày 17/11

Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” vừa công bố thời gian và hướng dẫn đăng ký vé tham dự. Theo đó, cổng đăng ký trực tuyến sẽ chính thức mở lúc 10h ngày 17/11/2026.

Chương trình diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết.

Để đăng ký vé, khán giả có thể truy cập một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn và lựa chọn banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam”.

Ngoài ra, người dân có thể truy cập trực tiếp cổng đăng ký tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Các cách truy cập để đăng ký vé trực tuyến

Sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, khán giả cần kiểm tra chính xác thông tin cá nhân và địa chỉ email. Ban Tổ chức sẽ gửi email xác nhận trong vòng 24 giờ sau khi kiểm tra, xác nhận đăng ký thành công.

Ban Tổ chức lưu ý, số lượng vé có hạn và cổng đăng ký sẽ đóng khi hết vé. Mỗi căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chỉ được đăng ký một lần. Người đăng ký cần sử dụng các đường dẫn chính thức để tránh những rủi ro phát sinh.

Các thông tin tiếp theo về thời gian, địa điểm và thủ tục đổi vé sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức.