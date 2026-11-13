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TP.HCM kết nối cộng đồng sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa

Thứ Sáu, 22:40, 13/11/2026
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VOV.VN - Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026 khai mạc tối 13/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết nối cộng đồng sáng tạo với các doanh nghiệp, nền tảng số, góp phần quảng bá văn hóa, con người và hình ảnh thành phố.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố”, sự kiện diễn ra trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, nội dung số ngày càng trở thành phương thức quan trọng để kết nối cộng đồng, quảng bá văn hóa và hình ảnh địa phương.

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Nghi thức cắt băng khánh thành sự kiện Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026. Ảnh: Kiều Anh

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết: "Việc tổ chức Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số không chỉ là một sự kiện văn hóa, truyền thông mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chủ động nắm bắt xu thế phát triển của thời đại số, phát huy sức mạnh của công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển văn hóa, xây dựng hình ảnh và thương hiệu thành phố".

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Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

Trong kỷ nguyên truyền thông số, sức mạnh của thông tin không chỉ nằm ở khả năng lan tỏa mà còn ở sự kết nối, tính sáng tạo và những giá trị tích cực mang đến cho cộng đồng. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông, nền tảng số và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung ngày càng cần thiết.

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Một tiết mục âm nhạc tại sự kiện. Ảnh: Kiều Anh

Dương Bội Linh (sinh năm 1994, tại TP.HCM), nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok Hỷ khí Dương Dương với hơn 500.000 người theo dõi chia sẻ: "Sau khi tham gia các sự kiện của TP.HCM, chúng tôi có thêm động lực để sáng tạo nhiều nội dung tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố thông qua văn hóa, đời sống và con người. Đối với khán giả, những nội dung này giúp họ tiếp cận gần gũi hơn với các sản phẩm của nhà sáng tạo, đồng thời hiểu thêm, cảm nhận và kết nối sâu sắc hơn với văn hóa của thành phố".

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Dương Bội Linh - nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok Hỷ khí Dương Dương với hơn 500.000 người theo dõi. Ảnh: Kiều Anh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM được hình thành với kỳ vọng trở thành cầu nối hợp tác, quy tụ các nguồn lực truyền thông, thúc đẩy sáng tạo nội dung chất lượng, lan tỏa giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, nghĩa tình đến công chúng trong nước và quốc tế.

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Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM được hình thành. Ảnh: Kiều Anh
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Lãnh đạo Thành phố tặng hoa cho Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

Sự ra đời của Liên minh không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng chuyên nghiệp, sáng tạo, có trách nhiệm và giàu sức lan tỏa.

Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, với nhiều hoạt động như phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số, tọa đàm đối thoại với lãnh đạo thành phố vào sáng 14/11, hội thảo đào tạo chuyên môn và biểu diễn âm nhạc. Người dân và du khách còn có thể tham quan không gian trưng bày, trải nghiệm số, tìm hiểu hoạt động của các nền tảng TikTok, YouTube, Meta và các đơn vị quản lý mạng đa kênh.

Thông qua chuỗi hoạt động, tuần lễ hướng đến kết nối cộng đồng KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung với doanh nghiệp, thương hiệu số và các nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, những sản phẩm số, phiên livestream và trải nghiệm thực tế được kỳ vọng góp phần đưa các điểm đến văn hóa, ẩm thực, dịch vụ, thương mại của TP.HCM đến gần hơn với công chúng, đồng thời kích cầu kinh tế thành phố.

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Khai thác giá trị văn hóa, mở hướng phát triển kinh tế sáng tạo

VOV.VN - Ngày 12/11, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Hà Nội), diễn ra Hội thảo khoa học “Những thành tựu nổi bật của kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên số”, nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bảo tồn di sản văn hóa.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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