Ngày 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tại Hưng Yên, với 15 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ người Ấn Độ Sanchita Kulkarni trong tiết mục quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ người Ấn Độ Sanchita Kulkarni thể hiện làn điệu quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền”.

Ca sĩ Kyo York thể hiện “Bèo dạt mây trôi” bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong phần giao lưu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế bày tỏ mong muốn tiếp tục quảng bá quan họ tới bạn bè quốc tế. Nghệ sĩ Sanchita Kulkarni chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp trong cách biểu đạt tình cảm của quan họ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội tìm hiểu và trình diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Trong khi đó, ca sĩ người Mỹ Kyo York mang đến một cách thể hiện khác với ca khúc “Bèo dạt mây trôi” bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phần lời tiếng Anh do chính nam ca sĩ thực hiện.

Kyo York chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chuyển ngữ dân ca Việt Nam, đặc biệt là việc giữ được nội dung, tinh thần của tác phẩm, đồng thời bảo đảm sự phù hợp giữa lời hát mới với giai điệu gốc.

NSND Thúy Hường trình diễn làn điệu quan họ “Sở cầu như ý”.

Bên cạnh những cuộc giao lưu văn hóa, chương trình còn ghi dấu ấn với phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghệ thuật truyền thống.

Với tiết mục “Xẩm Hà thành”, NSND Thanh Ngoan mang đến không khí gần gũi bằng lối hát giàu tính tự sự, hóm hỉnh. Nữ nghệ sĩ còn bước xuống khán phòng, trực tiếp giao lưu với khán giả, phát huy nét dân dã, tự nhiên của nghệ thuật hát xẩm.

NSND Thanh Ngoan mang đến không khí gần gũi, hóm hỉnh với tiết mục “Xẩm Hà thành”.

NSND Thu Huyền thể hiện “Duyên phận phải chiều” qua lời hát, ánh mắt, động tác và lối diễn xuất đặc trưng của chèo cổ. NSND Thúy Hường mang đến làn điệu quan họ “Sở cầu như ý”; NSND Kiều Oanh thể hiện chầu văn lời cổ mang âm hưởng Huế qua “Âm sắc Hương Bình”; NSND Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Quỳnh Như trình diễn tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Sông Lam tình mẹ”.

Các loại hình diễn xướng truyền thống được đặt trong không gian sân khấu hiện đại với hệ thống màn hình LED, ánh sáng và hiệu ứng nhạc nước. Tuy nhiên, giọng hát, kỹ năng diễn xướng và khả năng tương tác của nghệ sĩ vẫn giữ vai trò trung tâm.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống hội tụ trong không gian sân khấu hiện đại.

Chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” đưa những làn điệu dân gian đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao việc cơ quan báo chí trực tiếp tổ chức hoạt động nghệ thuật, tạo thêm không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, bày tỏ mong muốn thông qua chương trình góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống bằng những việc làm cụ thể.

“Chúng tôi đặc biệt mong các bạn trẻ tìm thấy niềm vui khi nghe một câu hát xưa, thêm tự hào về văn hóa quê hương và muốn góp sức gìn giữ, tiếp nối những gì cha ông để lại”, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật chia sẻ.