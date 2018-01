10 sao Hollywood chia tay nhưng vẫn buộc phải chạm mặt người cũ

Charlize Theron và đạo diễn Sean Penn đã đính hôn vào năm 2014 và họ đã "đường ai nấy đi" sau đó một thời gian. Tuy nhiên, khi "The Last Face" ra mắt công chúng, cả hai buộc phải chạm mặt nhau để quảng bá bộ phim. Sau khoảng thời gian yêu nhau, Jennifer Lawrence và Nicholas Hoult đã chia tay vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2015, hai người tiếp tục làm việc với nhau khi cùng diễn xuất trong phần tiếp theo của phim “The X-Men: First Class”. Cameron Diaz và Justin Timberlake đã chia tay vào năm 2006 sau vài năm hẹn hò. Nhưng trớ trêu thay khi cả hai vẫn buộc phải làm việc chung với nhau sau đó khi cùng đảm nhận vai diễn trong phim hài “Bad Teacher” hồi năm 2011. Blake Lively và Penn Badgely công khai yêu nhau kể từ khi “Gossip Girl” bắt đầu khởi quay. Tuy nhiên, chuyện tình của họ đã kết thúc vào năm 2010 - 2 năm trước khi bộ phim hoàn thành. Mặc dù đã chia tay vào năm 2004 nhưng Jennifer Garner và Michael Vartan vẫn làm việc chung với nhau khi cùng diễn xuất trong “Alias”. Thậm chí, cả hai còn là cặp vợ chồng trên màn ảnh. Emily VanCamp và Chris Pratt đã công khai yêu nhau kể từ thời điểm bộ phim “Ravenge” đang trong quá trình quay. Tuy nhiên, mối tình của họ đã kết thúc trước khi phim kết thúc quay. Gwyneth Paltrow và Ben Affleck đã từng yêu nhau trong khoảng thời gian 3 năm. Tuy nhiên, sau đó hai người đã “đường ai nấy đi”, thế rồi, họ lại tiếp tục chạm mặt nhau khi cùng diễn xuất trong “Bounce”. Selena Gomez và David Henrie đã bí mật hẹn hò với nhau khi diễn cùng nhau trong chương trình Disney Channel. Tuy nhiên, mối tình của họ đã chấm dứt trước khi chương trình kết thúc, điều này đồng nghĩa với việc họ vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày. Vào năm 2011, Megan Fox và Shia LaBeouf đã hẹn hò với nhau vào thời điểm bộ phim “Transformers” đang khởi quay. Tuy nhiên, chuyện tình của họ cũng đã dừng lại trước khi phần tiếp theo của phim diễn ra. Cả hai vẫn buộc phải gặp nhau trên phim trường. Jennifer Lopez và Marc Anthony đã “đường ai nấy đi” vào năm 2011 khi dự án chung - chương trình tài năng mang tên Q’Viva vẫn đang diễn ra. Vì công việc, cả hai vẫn phải chạm mặt nhau.

