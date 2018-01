10 sự vụ “rúng động” làng giải trí Hollywood năm 2017

Đoạn quảng cáo gây tranh cãi của Pepsi: Trong đoạn quảng cáo của Pepsi vào tháng 4, Kendall Jenner vào vai một cô người mẫu đang chụp hình. Tuy nhiên, đoạn video này bị đánh giá là đang phá hoại “Black Lives Matter” – một phong trào phản đối sự phân biệt đối xử của cảnh sát với người da màu. Sau đó, hãng đồ uống này phải gỡ đoạn video và lên tiếng xin lỗi công chúng. Sao nữ hút thuốc trong nhà tắm tại bữa tiệc Met Gala: Bella Hadid, Dakota Johnson, Stella McCartney, Rami Malek và Marc Jacobs đã hút thuốc phía sau bữa tiệc. Đại diện của sở y tế đã lên tiếng rằng các cô gái này đã "vi phạm luật hút thuốc lá của thành phố New York". Nhiều người cũng cho rằng hành động này của họ như sự ủng hộ cho một thói quen xấu. Kim Kardashian cố tình làm đen da khiến nhiều người nghi vấn cô đang phân biệt chủng tộc: Trong hình ảnh quảng cáo cho hãng mỹ phẩm của mình, Kim bất ngờ xuất hiện với làn da tối màu hơn bình thường. Điều này khiến nhiều người cho rằng Kim đã bắt chước trào lưu "black face" để châm biếm người da đen. Chris Pratt và Anna Faris ly hôn: Trong vô vàn cuộc hôn nhân đổ vỡ của sao Hollywood trong năm nay, cuộc chia tay của Chris Pratt và Anna Faris sau 8 năm đã đem lại nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ nhất. Cả hai hiện tại đã có với nhau 1 bé trai. Mâu thuẫn Tyrese Gibson và Dwayne Johnson (The Rock): Tyrese Gibson từng chia sẻ trên Instagram rằng nếu The Rock còn tham gia trong "Fast and the Furious" phần 9 thì sẽ không có anh ở đó. Gibson cho rằng bộ phim bị trì hoãn quá lâu như vậy là do lịch trình và yêu cầu của Johnson. Mâu thuẫn 2 người cũng từ đó mà ngày một lớn dần. Selena Gomez chia tay The Weeknd, tái hợp với tình cũ Justin Bieber: Ngay sau khi chia tay bạn trai đã hẹn hò trong 10 tháng - The Weeknd, Selena bất ngờ quay lại với bạn trai cũ - nam ca sĩ Justin Bieber. Hiện tại, The Weeknd cũng được cho là đang hẹn hò với tình cũ của Justin. Đây có lẽ là câu chuyện tình ái bất ngờ và phức tạp nhất Hollywood cuối năm vừa qua. Harvey Weinstein và "bóng đen tấn công tình dục" ở Hollywood: Mặc dù Weinstein không phải là người đàn ông quyền lực đầu tiên ở Hollywood phải đối mặt với cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục, nhưng đây cũng là vụ việc giúp nhiều phụ nữ có can đảm lên tiếng trước cái xấu. Sau những cáo buộc của Weinstein, hàng chục người đàn ông nổi tiếng cũng đã phải đối mặt với những bê bối tình dục trong quá khứ. Kathy Griffin và bức ảnh xúc phạm Tổng thống Donal Trump: Diễn viên hài Kathy Griffin - người dẫn chương trình CNN New Year’s Eve đã bị mất việc và nhiều chương trình tài trợ sau khi xuất hiện trong tấm hình tay cầm chiếc đầu máu me của tổng thống Donald Trump, giơ lên cao như biểu tượng của chiến thắng. Sau đó, Griffin đã phải tổ chức một cuộc họp báo và đăng tải video gửi lời xin lỗi. Gigi Hadid bị dư luận Trung Quốc chỉ trích và cấm diễn ở Thượng Hải: Đầu năm 2017, Gigi bị nhiều người chỉ trích với đoạn video cô đang nheo mắt để bắt chước điệu bộ trên khuôn mặt Đức Phật. Thậm chí người đẹp 22 tuổi còn bị buộc ngừng tham dự show diễn của Victoria's Secret tại Thượng Hải, mặc dù trước đó cô đã lên tiếng xin lỗi bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Bữa tiệc hậu Victoria’s Secret Fashion Show bị cảnh sát Trung Quốc "tuýt còi": Chương trình Thời trang Victoria's Secret luôn là điểm nổi bật của năm, thế nhưng ngoài việc một số thiên thần bị cấm diễn, show diễn năm nay cũng gặp phải nhiều trục trặc lớn. Từ viêc người mẫu Ming Xi, có "cú ngã để đời" trên sân khấu cho đến việc bữa tiệc hậu đêm diễn bị cảnh sát Trung Quốc "tuýt còi". Hiện tại, hãng nội y này vẫn chưa tiết lộ về dự kiến đêm diễn năm tới, nhưng hy vọng Victoria's Secret Fashion Show sẽ có nhiều may mắn hơn./.

