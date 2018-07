4 giờ sáng, Huyền My, Ngọc Hân và dàn người đẹp đi tặng sách ở chợ nổi

Vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân, Mâu Thuỷ, Huyền My, Hoàng My đã có mặt ở Cần Thơ để giao lưu, ký tặng 10.000 cuốn sách cho sinh viên, các bạn trẻ và người dân nơi đây. Từ tờ mờ sáng, 4 cô gái đã có mặt ở khu chợ được bầu chọn là một trong năm khu chợ đặc sắc nhất châu Á. Các người đẹp hoa hậu đã có mặt trên những chiếc ghe xuồng để tặng sách cho bà con. Sự xuất hiện của Ngọc Hân, Huyền My nhận được sự quan tâm lớn của khách du lịch Cả 4 cô gái diện quần jeans áo thun trắng trẻ trung, năng động và không ngừng tươi cười chào đón bà con, khách du lịch trên sông. Nhiều người dân tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được gặp những người đẹp nổi tiếng cùng xuất hiện ở phiên chợ nổi quê mình. Chợ nổi Cái Răng từng được Tạp chí du lịch Rough Guide của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới và báo chí nước ngoài vinh danh là một trong năm khu chợ đặc sắc nhất châu Á. Kết thúc buổi tặng sách ở chợ nổi, các người đẹp có mặt ở Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tiếp tục giao lưu, ký tặng sách cho sinh viên. 4 mỹ nhân Việt cũng nhận được sự chú ý và tình cảm của sinh viên bởi lối ứng xử thông minh, vẻ ngoài xinh đẹp. Huyền My thân thiết chụp hình cùng một bạn sinh viên. Trong thiết kế đầm trắng của NTK Claret Giang Lê, các cô gái xuất hiện xinh đẹp và nổi bật. Vẻ đẹp sắc sảo và đằm thắm của Á hậu Huyền My. Sau khi đăng quang, Huyền My là một trong những người đẹp tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Dàn Hoa hậu, Á hậu khoe sắc tại chương trình./.

