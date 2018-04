9 người nổi tiếng được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness

Shakira hiện đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục thế giới. Có thể kể đến một vài kỷ lục điển hình như: “Album tiếng Tây Ban Nha bán chạy nhất”, “Đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha bán chạy nhất” hay đặc biệt là “Người đầu tiên trên thế giới đạt 100 triệu like trên Facebook”. Năm 2010, 52 nghìn fan hâm mộ đã có mặt trong show diễn hoành tráng của huyền thoại nhạc Rock để ủng hộ và giúp Ozzy Osbourne tạo ra âm thanh cổ vũ lớn nhất thế giới. Nhà đấu vật và diễn viên chuyên nghiệp Dwayne Johnson đã giữ một số kỷ lục thế giới. Dwayne "The Rock" Johnson đã lập kỷ lục thế giới mới khi thực hiện tổng cộng 105 bức ảnh selfile chỉ trong 3 phút. Như vậy là mỗi phút The Rock chụp tới 35 tấm ảnh selfie. Ban nhạc rock Metallica đi vào lịch sử khi trở thành ban nhạc đầu tiên và duy nhất biểu diễn một chương trình hòa nhạc trên cả bảy châu lục trong vòng một năm. Ellen Degeneres đã nắm giữ kỷ lục hình ảnh được tweet lại nhiều nhất trên Twitter. Regis Philbin là một người dẫn chương trình kỳ cựu của Mỹ. Vào năm 2004, ông đã lập kỷ lục Guiness khi trở thành “người có nhiều thời gian đứng trước máy quay truyền hình nhất” với tổng cộng 15.188 giờ. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày, Regis Philbin dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để ghi hình. Năm 2013, ca sĩ Eminem đã trở thành “Người có tốc độ đọc rap nhanh nhất thế giới". Cụ thể, trong 6 phút 4 giây, nam ca sĩ đã đọc xong một đoạn rap gồm 1560 từ. Điều này có nghĩa là cứ mỗi giây, Eminem lại đọc được 4,28 từ. Kỷ lục mà Robert Downey Jr. lập nên chính là anh đã được tặng một tấm thiệp sinh nhật từ các fan hâm mộ nơi đây với tổng cộng 5.339 chữ ký. Điều này đã giúp Downey trở thành“Người sở hữu tấm thiệp có nhiều chữ ký nhất thế giới”. Bà Michelle Obama đã phá kỷ lục thế giới khi vận động được 300.265 người tham gia nhảy jack trong 24 giờ./.

