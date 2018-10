Á hậu Huyền My diện cả cây đen hàng hiệu đi sự kiện

Á hậu Huyền My là khách mời tham dự sự kiện khai mạc Tuần lễ ẩm thực Thổ Nhỹ Kỳ nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Thổ Nhỹ Kỳ. Với vẻ ngoài xinh đẹp và nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng thông qua các hoạt động từ thiện, xã hội, Á hậu Huyền My thường xuyên được mời tham dự các sự kiện chính trị, ngoại giao. Xuất hiện tại sự kiện, Á hậu Huyền My gây chú ý khi diện cả "cây đen"kiêu kỳ và sang trọng của nhà thiết kế Công Trí. Bộ váy xoè với phần cách điệu ở eo, kết hợp cùng áo khoác mang lại vẻ ngoài mới mẻ và hiện đại cho nàng Á hậu sinh năm 1995. Thời gian gần đây, Á hậu Huyền My thường xuyên sử dụng các thiết kế Việt tại các sự kiện mà cô tham gia. Á hậu cũng biết cách gây chú ý khi dử dụng loạt phụ kiện đẳng cấp và đắt giá. Để phù hợp với bộ váy đen sang trọng, Huyền My sử dụng đồng hồ và trang sức màu bạc của Piaget. Cô sử dụng ví cầm tay của Bottega và guốc đính đá lấp lánh của Louboutin. Tổng giá trị các phụ kiện mà Á hậu Huyền My sử dụng lên tới 2 tỷ đồng. Huyền My rất chú trọng việc sử dụng phụ kiện trong mỗi lần xuất hiện của mình. Cô cũng thừa nhận bản thân có niềm đam mê với phụ kiện nên thường xuyên sưu tập các món phụ kiện độc đáo trong những lần công tác nước ngoài. Tại sự kiện, Á hậu Huyền My nhận được sự khen ngợi của ngài Đại sứ. Ngài đại sứ không chỉ ấn tượng về vẻ xinh đẹp, kiều diễm của Huyền My mà còn rất ấn tượng với khả năng ngoại ngữ và giao tiếp của người đẹp. Sau 4 năm đăng quang Á hậu, đến nay Huyền My vẫn giữ được sức hút của mình. Người đẹp không chỉ ngày càng hoàn thiện vẻ ngoài mà phát triển tài năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, thời trang, MC…/.

