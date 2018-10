Á hậu Huyền My kể chuyện bật khóc vì không nhiếp ảnh gia nào để ý

Ngày 19/10, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Quán quân Sao Mai 2015 Thu Hằng xuất hiện xinh đẹp tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Á hậu Huyền My nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi những câu chuyện ít người biết. Để có thành công như hôm nay, Huyền My đã cố gắng trong suốt thời gian dài để từ một người mẫu bình thường trở thành người có sức ảnh hưởng hơn. “Khi còn là người mẫu, My từng bật khóc ngay trong studio vì thấy các nhiếp ảnh gia chỉ hướng ống kính đến những nhân vật có tiếng, còn không ai để ý đến My. Đây cũng chính là động lực để My quyết tâm có chỗ đứng trong lòng mọi người” - Huyền My cho biết. Đồng thời, Huyền My cho biết, để đạt được mơ ước, cô đã rèn luyện trở thành người kỷ luật và có ý chí. Tại sự kiện, Huyền My cũng kể câu chuyện quyết tâm thực hiện ước mơ: “My vốn không đi giày cao gót nhưng khi làm người mẫu, My phải rèn luyện để có thể đi được bất cứ đôi nào. Không biết bao nhiêu lần My tập đến bật máu chân và hỏng rất nhiều giày. Khi thi Hoa hậu Hòa bình, My phải cải thiện tiếng Anh, hình thể và cả thể lực. Đây chỉ là những khó khăn trong vô vàn những thử thách mà My đã trải qua. Mọi người chỉ thấy My trên sân khấu nhưng không biết My đã cố gắng, nỗ lực như thế nào. Những việc tuy nhỏ nhưng My cũng phải quyết tâm hết mình ”. Quán quân Sao Mai 2015 Thu Hằng xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện. Cô gây ấn tượng với áo dài trắng và khăn rằn. Người đẹp phát biểu và trổ tài ca hát. Hoa hậu Ngọc Hân thanh lịch với vest trắng cách điệu. Hoa hậu Ngọc Hân "đọ dáng" cùng Á hậu Huyền My. Vẻ đẹp cuốn hút của Hoa hậu Ngọc Hân

