Á hậu Thuý An nói gì khi trượt top 20 Miss Intercontinental 2019?

Sau thời gian rèn luyện các kỹ năng cần thiết cùng một hành trình “lột xác” đầy nỗ lực và bất ngờ, Á hậu Thúy An – Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã sở hữu những yếu tố tốt nhất, cần thiết cho một đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Thuý An

Trên đấu trường Miss Intercontinental, Thúy An đã dõng dạc hô vang hai tiếng “Việt Nam” đầy tự hào nhưng may mắn chưa mỉm cười với nàng hậu. Thúy An kết thúc hành trình tại Miss Intercontinental 2019 của mình khi không lọt Top 20 chung cuộc.

Để chính thức bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2019, Thúy An đã từng bước nỗ lực hoàn thiện bản thân, chuẩn bị kĩ lưỡng từ trang phục, các kỹ năng cần thiết đến một tâm thế chiến đấu mạnh mẽ, kiên trì của một chiến binh.

Thuý An đầy tự tin trong suốt hành trình tham gia Miss Intercontinental 2019

Ngay từ khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental, Á hậu Thúy An đã luôn có sự chuẩn bị chỉn chu hành trang của mình. Khi xem clip tự giới thiệu vô cùng ý nghĩa mà Thúy An gửi tới Miss Intercontinental, khán giả vô cùng xúc động và tự hào khi biết về hành trình nỗ lực của nàng hậu.

Á hậu Thúy An không chỉ chuẩn bị một clip tự giới thiệu xuất sắc mà ngay khi đặt chân tới Ai Cập, Thúy An đã lập tức nhập cuộc, tận dụng cơ hội nỗ lực tỏa sáng tại đấu trường quốc tế giữa dàn đối thủ mạnh của cuộc thi.

Thuý An trong trang phục dân tộc mang tên “Phi Thúy Sơn – Điểu Tinh đoạt công chúa”

Dù xuất hiện trong mọi hoạt động, khán giả luôn tự hào bởi hình ảnh chỉn chu mà Thúy An thể hiện. Đặc biệt, những sải bước uyển chuyển trong phần thi trang phục dân tộc với bộ quốc phục độc - lạ “Phi Thúy Sơn – Điểu Tinh đoạt công chúa” đã thành công nổi bật và gây được ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu. Đại bàng sải cánh dũng mãnh trên cầu vai một cô gái xinh đẹp đại diện cho nhan sắc Việt.



Một mình chinh chiến tại đấu trường quốc tế, Thúy An luôn nhập cuộc trong mỗi phần thi, mỗi hoạt động với tâm thế tự tin, nỗ lực hết mình.

"Trong hành trình vừa qua, An đã nỗ lực hết sức nhưng may mắn chưa mỉm cười với An. Không thể mang ngôi vị danh giá nhất về tặng mọi người nhưng sau những trải nghiệm quý giá có được, Thúy An đã trưởng thành hơn rất nhiều, An sẽ trở về và khởi động những hành trình đầy ý nghĩa phía trước. An mong rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của tất cả mọi người”, Thúy An lạc quan chia sẻ sau cuộc thi./.