Á hậu Thuý Vân hồn nhiên, trẻ trung khi giao lưu với sinh viên

Xuất hiện trong chương trình "Hành trình từ trái tim" tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) cuối tuần qua, Á hậu Thúy Vân gây ấn tượng với sự hồn nhiên, trẻ trung và xinh đẹp.

Á hậu Thuý Vân xinh đẹp, đa tài.

Thúy Vân là gương mặt quen thuộc với các bạn trẻ khi không những là Á hậu quốc tế mà cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC và âm nhạc. Những ca khúc từng được Thúy Vân cover gây sốt mạng xã hội như City of Star, My Everything, Riêng một góc trời,… Người đẹp thậm chí còn sáng tác ca khúc My Vietnam để trình diễn tại phần thi tài năng tại Miss International gây chú ý với khán giả.

Từ khi còn học THCS, Thuý Vân đã tự quyết định mình học chuyên Anh.

Tại chương trình, Á hậu Thúy Vân kể, cô rất biết ơn ba mẹ vì đã rèn cho cô tính tự lập từ khi còn nhỏ và “có một Thúy Vân của ngày hôm nay là do chính Vân tự quyết định”. Á hậu tâm niệm: “Tất cả những gì xảy đến với cuộc đời đều do mỗi người tạo ra chứ không phải ai khác. Chính vì vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Khát vọng càng lớn, thành công càng dày”.

Thúy Vân cho biết, khi còn học THCS, cô đã tự quyết định mình học chuyên Anh. Lớn hơn, tiếp tục học trường nào, làm gì, tham gia cuộc thi nào… đều do cô chọn dựa trên sở thích, đam mê và thế mạnh. “Vân trân trọng ước mơ của mình và kiên trì theo đuổi nó, tận dụng những cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực. Đó chính là cánh cửa để Vân tiến đến ước mơ được thực hiện hóa ở thời điểm hiện tại là Á hậu quốc tế, người mẫu và MC”.

Á hậu Thúy Vân cho rằng, “trở thành người có nhiều trải nghiệm để vượt qua được khó khăn không có cách nào khác là phải hành động. Cuộc sống là quá trình tự tìm tòi để ta biết được bên ngoài mình có khả năng gì, bên trong tâm hồn của mình ra sao. Để có được những thành công trên, từ khi còn nhỏ Vân đã làm bạn với sách, tiếp cận nhiều nguồn tri thức. Từ đó hun đúc khát vọng cũng như niềm tin để đạt được những ước mơ mà mình mong muốn”.

Ca sĩ Đại Nhân.

Là ca sĩ được nhiều sinh viên yêu mến, Đại Nhân chia sẻ: “Khi còn trẻ, các bạn hãy tham gia nhiều hoạt động, thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực mà mình có thể mạnh để tìm ra đam mê lớn nhất. Bởi đam mê chỉ thành công khi bạn có năng lực và kiên trì theo đuổi”./.