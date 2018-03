Alicia Vikander - “Cô gái vàng” của điện ảnh tháng 3

Hóa thân trở thành Lara Croft trong Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu

Ra mắt vào 16/3, siêu phẩm hành động Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu đánh dấu lần đầu tiên Alicia Vikander tham gia vào một dự án bom tấn của Hollywood. Nữ diễn viên từng nhận tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Cô gái đan mạch được biết bến với khả năng diễn xuất, biến hóa đa dạng trong nhiều bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau: Jason Bourne, The Man from U.N.C.L.E, Ex Machina…

Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới, không chỉ dẫn dắt khán giả cùng đồng hành trong hành trình phiêu lưu đầu tiên của Lara Croft mà còn khai thác những suy nghĩ, cảm xúc của cô gái trẻ này. Qua đó, người xem sẽ hiểu lí do tại sao Lara Croft đã trở thành một trong nhữngngười hùng hành động vĩ đại nhất và được yêu mến nhất trong lịch sử.

Bộ phim theo chân Lara Croft và Lu Ren (Ngô Ngạn Tổ thủ vai) trong chuyến hành trình đến hòn đảo bí ẩn Yamatai với hi vọng tìm được tung tích về người cha thất lạc của cô. Tại hòn đảo với một lăng mộ cổ trong truyền thuyết, Lara đụng độ với tổ chức đen tối Trinity. Cuộc chạy đua để giải cứu thế giới thoát khỏi một mối đe dọa diệt chủng bắt đầu, hứa hẹn những màn rượt đuổi, tẩu thoát nghẹt thở và hoành tráng.

Dũng cảm, mạnh mẽ, thông minh, kiên cường nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ tổn thương: đó là những nét tính cách tương đồng mà các nhà làm phim cảm nhận được ở Lara Croft và Alicia Vikander. Nữ diễn viên sẽ giới thiệu một Lara Croft hoàn toàn mới mẻ, vẫn sở hữu thần thái của một huyền thoại, nhưng sẽ không quá “một chiều” như phiên bản của Angelina Jolie, thể hiện đúng tinh thần của một nhà thám hiểm thật sự như trong trò chơi.

Đóng phim tình cảm cùng “giáo sư X” James McAvoy trong Giữa những đại dương

Ngay sau Tomb Raider, Submergence - Giữa những đại dương sẽ là bộ phim thứ hai Vikander xuất hiện trong tháng 3 này. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả J.M. Ledgard, Submergence do đạo diễn lừng danh từng 3 lần được đề cử Oscar.

Submergence là một bản tình ca ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hồi hộp, kịch tính. Bộ phim kể về cặp đôi Danielle Flinders và James More khi họ vô tình gặp nhau tại một khách sạn hẻo lánh miền Bắc nước Pháp, nơi cả hai đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm của riêng mình. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, mặc cho vô vàn thử thách đang chờ đợi phía trước.

James là nhân viên tình báo của Anh Quốc, đang trong một chiến dịch truy lùng những tên đánh bom tự sát ở Somalia. Danielle là một nhà khoa học đang nghiên cứu về thế giới dưới lòng đại dương nhằm tìm kiếm nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất. Cả hai bỗng chốc bị chia cắt trong hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, và tình yêu chính là thứ giúp họ tiếp tục chiến đấu./.

