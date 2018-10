Angelina Jolie giản dị xuống phố cùng các con dịp cuối tuần

Angelina Jolie đã cùng ba đứa con đến ăn tại một nhà hàng Nhật ở Los Angeles vào ngày 20/10 (theo giờ địa phương). Nữ diễn viên 43 tuổi chăm chú ngắm nhìn con gái cưng - bé Vivienne Marcheline. Bà mẹ 6 con ôm và cưng nựng con gái 10 tuổi của mình ngay tại nhà hàng. Trong khi cặp sinh đôi Knox và Vivienne quấn quýt mẹ thì Pax Thien - con trai 14 tuổi của cô lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Angelina Jolie trang điểm nhẹ nhàng và diện đồ giản dị khi đi ăn cùng các con. Tuy nhiên, Angelina Jolie trông có phần gầy gò và kém rạng rỡ hơn so với trước đây. Dù rất bận rộn với công việc nhưng Angelina Jolie vẫn tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên các con. Nữ diễn viên người Mỹ vừa hoàn thành những cảnh quay cuối trong bộ phim "Come Away". Bộ phim chủ yếu được quay tại Anh và quay những cảnh cuối ở Los Angeles, Mỹ. Gia đình hạnh phúc trước đây của Angelina Jolie và Brad Pitt. Hai người kết hôn với nhau vào năm 2014. Tuy nhiên, họ đã "đường ai nấy đi" vào năm 2017.

