Bạn trai của Taylor Swift phong độ với vest trên thảm đỏ

Joe Alwyn xuất hiện bảnh bao trên thảm đỏ buổi công chiếu phim tại Liên hoan phim BFI London vào ngày 18/10 vừa qua. Bạn trai Taylor Swift diện vest màu xanh lịch lãm, đầy phong cách. Nam diễn viên đảm nhận vai diễn chính trong phim "The Favourite" cùng người đẹp Emma Stone, Olivia Colman và Rachel Weisz. Trong khi đó, Taylor Swift đang thực hiện chuyến lưu diễn ở Úc. Tài tử 27 tuổi xứ sương mù gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai. Sau khi bước chân vào con đường diễn xuất năm 2015, Joe nhanh chóng thể hiện tài năng và góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. Trước đây, anh từng theo học tại Đại học Bristol và trường Kịch nghệ Hoàng gia London. Đầu năm 2017, Joe Alwyn đóng phim "The Favourite" cùng nữ diễn viên Mỹ Emma Stone. Chính Emma đã mối lái bạn diễn này cho cô bạn thân Taylor Swift. Trước đó, Taylor Swift cũng gây chú ý khi diện đầm ren gợi cảm đến dự buổi công chiếu ra mắt phim "The Favourite" ủng hộ bạn trai Joe Alwyn vào hồi tháng 9. Tin tức họ hẹn hò bị rò rỉ vào tháng 5/2017 nhưng thực tế Joe và Taylor đã yêu nhau trước đó nhiều tháng. Kể từ đó, thỉnh thoảng cặp đôi mới bị chụp được ảnh đi hẹn hò hoặc du lịch cùng nhau.

Joe Alwyn xuất hiện bảnh bao trên thảm đỏ buổi công chiếu phim tại Liên hoan phim BFI London vào ngày 18/10 vừa qua. Bạn trai Taylor Swift diện vest màu xanh lịch lãm, đầy phong cách. Nam diễn viên đảm nhận vai diễn chính trong phim "The Favourite" cùng người đẹp Emma Stone, Olivia Colman và Rachel Weisz. Trong khi đó, Taylor Swift đang thực hiện chuyến lưu diễn ở Úc. Tài tử 27 tuổi xứ sương mù gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai. Sau khi bước chân vào con đường diễn xuất năm 2015, Joe nhanh chóng thể hiện tài năng và góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. Trước đây, anh từng theo học tại Đại học Bristol và trường Kịch nghệ Hoàng gia London. Đầu năm 2017, Joe Alwyn đóng phim "The Favourite" cùng nữ diễn viên Mỹ Emma Stone. Chính Emma đã mối lái bạn diễn này cho cô bạn thân Taylor Swift. Trước đó, Taylor Swift cũng gây chú ý khi diện đầm ren gợi cảm đến dự buổi công chiếu ra mắt phim "The Favourite" ủng hộ bạn trai Joe Alwyn vào hồi tháng 9. Tin tức họ hẹn hò bị rò rỉ vào tháng 5/2017 nhưng thực tế Joe và Taylor đã yêu nhau trước đó nhiều tháng. Kể từ đó, thỉnh thoảng cặp đôi mới bị chụp được ảnh đi hẹn hò hoặc du lịch cùng nhau.