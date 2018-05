Bất ngờ trước những nghề nghiệp trong quá khứ của hôn thê Hoàng tử Harry

Công việc đầu tiên của Meghan Markle là bán sữa chua tại một cửa hàng ở California có tên là Humphrey Yogurt. Trên mạng xã hội năm 2014, cô kể lại cơ hội gặp nữ diễn viên "Baywatch" Yasmine Bleeth trong bãi đậu xe của cửa hàng sữa chua, người đã truyền cảm hứng cho ước mơ diễn viên sau này của Meghan. Sau khi hoàn thành khóa học tại trường nữ sinh Công giáo, Meghan Markle đã tự trang trải chi phí sinh hoạt của mình với công việc viết chữ tay vô cùng điêu luyện. Meghan chia sẻ rằng: “Tôi đã từng làm việc này cho những người nổi tiếng và thương hiệu Dolce & Gabbana trong suốt kỳ nghỉ.” Ngoài công việc tự do của mình, Markle còn tham gia giảng dạy bán thời gian về nghệ thuật thư pháp tại cửa hàng Paper Source ở Beverly Hills ."Đó là công việc bán thời gian của cô ấy bên cạnh những buổi thử giọng", CEO của Paper Source, Winnie Park chia sẻ. Trong quá khứ, diễn viên series phim truyền hình Suits từng sáng lập một trang blog cá nhân mang tên The Tig - chuyên về ẩm thực, du lịch, thời trang và làm đẹp. Cô hy vọng The Tig sẽ giống như "một người bạn luôn ở đó vì bạn, một nơi tuyệt vời khiến bạn cảm thấy thoải mái". Hiện tại nó đã bị xóa khỏi Internet nhưng trang blog của hôn thê Hoàng tử Harry từng được nhiều người hâm mộ yêu thích. Năm 2006, cô tham gia trò chơi "Deal or No Deal" với vai trò giữ vali được đánh số. Các thí sinh phải đoán xem chiếc vali nào có thể chứa 1 triệu USD. "Chắc chắn làm việc trên 'Deal hoặc No Deal' là một kinh nghiệm , và nó đã giúp tôi hiểu những gì tôi muốn làm," cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn năm 2013 với Esquire. Một trong những công việc truyền cảm hứng cho nghiệp diễn viên của cô là phục vụ tại nhà hàng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip phu nhân tương lai của Hoàng tử Harry từng đóng quảng cáo đồ ăn vặt vào năm 2009. Meghan còn đóng vai những người hâm mộ cuồng nhiệt trong MV của ca sĩ Tori Amos. Markle còn sáng tạo ra dòng thời trang của riêng mình. Nữ diễn viên đã phối hợp với tập đoàn bán lẻ Canada Reitmans tung ra bộ sưu tập thời trang "Meghan Markle Collection", mỗi sản phẩm có giá dưới 100 đô.Cô chia sẻ với tạp chí Best Health năm 2015: "Tôi tham gia vào tất cả các khâu của quá trình thiết kế, vì vậy các sản phẩm đều mang phong cách cá nhân". Markle đã có một phân cảnh ngắn với Ashton Kutcher trong bộ phim năm 2005 "A Lot Like Love", tuy chỉ là vai diễn nhỏ với lời thoại ngắn./.

