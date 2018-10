Bella Hadid và bạn trai The Weeknd tình tứ bên nhau giữa phố đông

Bella Hadid và bạn trai bị cánh săn ảnh bắt gặp đang tay trong tay dạo phố vào ngày 10/10 vừa qua, sau khi vừa thưởng thức bữa tối tại Wolfgang Puck trong khu phố Tribeca. Đôi tình nhân nói cười rạng rỡ... ... Và nắm chặt tay khi cùng nhau đi ngắm phố phường. Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Bella Hadid vừa có một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ bên bạn trai The Weeknd. Trước đó, Bella Hadid và bạn trai The Weeknd bị phát hiện khi đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên phố. Bella Hadid là một trong những người mẫu đình đám nhất thế giới hiện nay. Cô và bạn trai The Weeknd vừa tái hợp vào hồi đầu năm nay. Cả hai luôn sắp xếp thời gian để được ở bên nhau mỗi khi rảnh rỗi. Bella Hadid trông tươi trẻ, rạng rỡ hơn hẳn kể từ khi "nối lại tình xưa" với The Weeknd.

