Brad Pitt cứ hẹn hò với mỹ nhân nào là có “tướng phu thê” với người đó

Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc Brad Pitt trông giống hệt như những người tình mà anh đã hẹn hò. Brad Pitt trúng tiếng sét ái tình với Angelina Jolie khi cả hai đóng chung bộ phim "Mr & Mrs Smith" năm 2004. Cuối tháng 8/2014, sau 10 năm chung sống với nhau như tình nhân, Angelina Jolie và Brad Pitt quyết định làm đám cưới. Brad Pitt hẹn hò Gwyneth Paltrow khi cả hai đóng chung trong bộ phim Seven. Paltrow khi đó 22 tuổi và Pitt 32 tuổi (rõ ràng anh thích phụ nữ trẻ). Cả hai đã gắn bó với nhau được khoảng 3 năm. Jill Schoelen là một trong những người tình đầu tiên của Brad Pitt. Cặp đôi nên duyên khi đóng chung với nhau trong bộ phim "Cutting Class" năm 1989. Tuy nhiên mối tình của cả hai chỉ kéo dài 3 tháng. Brad Pitt hẹn hò nữ diễn viên kém mình 10 tuổi - Juliette Lewis khi cô mới 17 tuổi. Mối quan hệ của cặp đôi kéo dài 3 năm và cho đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn là bạn bè tốt của nhau. Jennifer Aniston là cuộc hôn nhân đầu tiên của Brad Pitt. Brad gặp Jen vào năm 1998 và làm đám cưới hai năm sau đó. Kể từ sau đám cưới năm 2000, họ được xem là cặp sao đáng mơ ước ở Hollywood. Nhưng đến năm 2005, cặp đôi ly hôn do Brad sa lưới tình của Angelina Jolie. Khoảnh khắc Brad Pitt và Angelina Jolie trông giống hệt nhau từ khuôn mặt đến phong cách. Brad Pitt và Gwyneth Paltrow. Cả hai luôn kết hợp trang phục vô cùng ăn ý. Brad Pitt bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên người Anh Thandie Newton khi cả hai đóng chung với nhau trong bộ phim "Interview with a Vampire" năm 1994. Mối quan hệ của họ được cho là kéo dài khoảng 1 năm. Brad Pitt khi sánh đôi cùng Sara Hart. Năm 1989, Brad Pitt và Christina Applegate đã có một mối tình chóng vánh. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chấm dứt ngay sau khi Christina đưa Brad đến dự Lễ trao giải MTV Movie Awards rồi ra về với một người đàn ông khác. Brad Pitt từng cặp kè với Robin Givens khi đó còn đang là vợ của “võ sĩ thép” Mike Tyson. Mike đã từng chia sẻ, anh cảm thấy như “đang ở địa ngục” khi phát hiện vợ mình ngoại tình với Brad Pitt. Brad Pitt và Jitka Pohledek. Brad Pitt và Shalene McCall. Cặp đôi ăn ý với trang phục denim.

Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc Brad Pitt trông giống hệt như những người tình mà anh đã hẹn hò. Brad Pitt trúng tiếng sét ái tình với Angelina Jolie khi cả hai đóng chung bộ phim "Mr & Mrs Smith" năm 2004. Cuối tháng 8/2014, sau 10 năm chung sống với nhau như tình nhân, Angelina Jolie và Brad Pitt quyết định làm đám cưới. Brad Pitt hẹn hò Gwyneth Paltrow khi cả hai đóng chung trong bộ phim Seven. Paltrow khi đó 22 tuổi và Pitt 32 tuổi (rõ ràng anh thích phụ nữ trẻ). Cả hai đã gắn bó với nhau được khoảng 3 năm. Jill Schoelen là một trong những người tình đầu tiên của Brad Pitt. Cặp đôi nên duyên khi đóng chung với nhau trong bộ phim "Cutting Class" năm 1989. Tuy nhiên mối tình của cả hai chỉ kéo dài 3 tháng. Brad Pitt hẹn hò nữ diễn viên kém mình 10 tuổi - Juliette Lewis khi cô mới 17 tuổi. Mối quan hệ của cặp đôi kéo dài 3 năm và cho đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn là bạn bè tốt của nhau. Jennifer Aniston là cuộc hôn nhân đầu tiên của Brad Pitt. Brad gặp Jen vào năm 1998 và làm đám cưới hai năm sau đó. Kể từ sau đám cưới năm 2000, họ được xem là cặp sao đáng mơ ước ở Hollywood. Nhưng đến năm 2005, cặp đôi ly hôn do Brad sa lưới tình của Angelina Jolie. Khoảnh khắc Brad Pitt và Angelina Jolie trông giống hệt nhau từ khuôn mặt đến phong cách. Brad Pitt và Gwyneth Paltrow. Cả hai luôn kết hợp trang phục vô cùng ăn ý. Brad Pitt bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên người Anh Thandie Newton khi cả hai đóng chung với nhau trong bộ phim "Interview with a Vampire" năm 1994. Mối quan hệ của họ được cho là kéo dài khoảng 1 năm. Brad Pitt khi sánh đôi cùng Sara Hart. Năm 1989, Brad Pitt và Christina Applegate đã có một mối tình chóng vánh. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chấm dứt ngay sau khi Christina đưa Brad đến dự Lễ trao giải MTV Movie Awards rồi ra về với một người đàn ông khác. Brad Pitt từng cặp kè với Robin Givens khi đó còn đang là vợ của “võ sĩ thép” Mike Tyson. Mike đã từng chia sẻ, anh cảm thấy như “đang ở địa ngục” khi phát hiện vợ mình ngoại tình với Brad Pitt. Brad Pitt và Jitka Pohledek. Brad Pitt và Shalene McCall. Cặp đôi ăn ý với trang phục denim.