Brad Pitt vội vã né cánh săn ảnh sau ồn ào hẹn hò người mẫu 27 tuổi

Mới đây, Brad Pitt bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đang một mình rời khỏi khách sạn ở Paris ngày 30/8 vừa qua. Theo đó, nam diễn viên đội mũ, mặc áo sơ mi và quần kaki khỏe khoắn bước vội vã ra chiếc xe đang chờ sẵn dưới trời mưa. Chồng cũ Angelina Jolie đeo khẩu trang cẩn thận trong thời điểm Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Brad Pitt

Vừa qua, làng giải trí Hollywood xôn xao trước hình ảnh Brat Pitt và bạn gái tin đồn đi nghỉ tại khu điền trang Château Miraval - nơi mà anh mua với giá 67 triệu USD vào năm 2011. Cả hai di chuyển bằng máy bay riêng tới Pháp, khởi hành từ Los Angeles. Ngay lập tức, "bạn gái tin đồn" của nam diễn viên được xác nhận là người mẫu Nicole Poturalski, 27 tuổi.



Bạn của Nicole Poturalski cho biết: “Lần đầu tiên Brad Pitt gặp Nicole Poturalski vào tháng 8/2019 tại nhà hàng của chồng cô ấy. Lúc đó nam diễn viên đến Borchardt để ăn mừng tác phẩm điện ảnh Once Upon a Time in Hollywood ra đời”.

Nicole Poturalski

Người này còn cho biết, Brad Pitt đã phải lòng Nicole Poturalski ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Brad Pitt và Nicole quen biết thông qua một người bạn. Vì tính chất công việc, cô ấy thường xuyên đến Los Angeles, do đó, cô cũng cho Brad số điện thoại để liên lạc khi đến Mỹ” - người này nói thêm./.