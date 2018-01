Chi Pu: “Năm 2018, tôi sẽ tăng tốc trong loạt dự án với vai trò ca sĩ“

Năm 2014 của Chi Pu đã khép lại với sự bùng nổ khi cô quyết định "lấn sân" sang âm nhạc. Cô đã cho ra 4 MV ca nhạc "Từ hôm nay", "Cho ta gần hơn", "Em sai rồi anh xin lỗi em đi", "Talk to me" cùng việc ra mắt showcase Chi Pu Dream show. Sau nhiều nhận xét trái chiều về giọng hát, Chi Pu vẫn ấp ủ nhiều dự án âm nhạc trong năm tới. Năm 2018 này, Chi Pu sẽ tăng tốc và tiếp tục với nhiều dự án trong cả 2 vai trò chính mà nữ nghệ sĩ theo đuổi: diễn viên - ca sĩ. Vào tháng 2, phim điện ảnh do cô thủ vai chính cùng "nữ thần thế hệ mới" Chaeyeon và Rapper xứ Hàn San-E mang tên: "La la: Hãy để em yêu anh" sẽ chính thức được trình làng khán giả ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, bộ phim "She was pretty" bản Việt có sự tham gia của Chi Pu cũng được dự kiến lên sóng vào tháng 4. Ngoài các dự án phim, Chi Pu sẽ tiếp tục đầu tư và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang đậm tính giải trí cho khán giả vào năm 2018 này. Các dự án âm nhạc sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới. Để chào đón năm mới với nhiều dự định, Chi Pu đã thực hiện bộ ảnh với với phong cách cực ấn tượng, ngập tràn trong sắc đỏ. Mà đỏ là tượng trưng cho sự may mắn trong những ngày đầu năm. Thời gian gần đây, Chi Pu đã có nhiều thay đổi, từ phong cách đến thần thái. Rũ bỏ hình tượng một "hotgirl", cô nàng muốn hướng đến hình ảnh một quý cô sang trọng, gợi cảm./.

