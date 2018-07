Christina Aguilera diện váy xẻ sâu khoe nhan sắc gợi cảm

Nữ ca sĩ Christina Aguilera hiện đang tận hưởng kỷ nghỉ cùng gia đình và bạn bè tại Ibiza, Tây Ban Nha. Cô nàng khoe thân hình đẫy đà, gợi cảm trong bộ trang phục màu đen với phần cổ áo được xẻ sâu, để lộ vòng một quyến rũ. Có thể thấy nữ diva 38 tuổi này đang tăng cân khá rõ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên điều đó không làm Christina phiền lòng. Cô khẳng định một cách tự tin: "Tôi hài lòng với cơ thể của mình. Tôi nghĩ rằng những MV mà tôi tung ra trong suốt mấy năm qua đã chứng minh sự tự tin và hài lòng của tôi" Bà mẹ 2 con vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút và trẻ trung. Giọng ca " Fall in line" đã khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung với gương mặt không trang điểm trên bìa tạp chí Paper Christina vừa đánh dấu sự trở lại sau 6 năm "mất tích" khỏi đường đua âm nhạc bằng album "Liberation". Khoảng thời gian 6 năm là khoảng thời gian cô loay hoay vượt qua cái bóng của chính mình. Cô trở thành giám khảo chương trình "The Voice" và thừa nhận công việc này là “lối thoát” duy nhất: “Tôi cố gắng thể hiện bản thân thông qua việc ăn vận, trang điểm xinh đẹp”. "Liberation là chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Khi bạn gạt bỏ định nghĩa "ngôi sao nhạc Pop'"cùng rất nhiều điều tôi đã làm, bạn sẽ nhận ra ca hát bằng cả trái tim là điều tôi hướng tới", cựu giám khảo The Voice chia sẻ trên trang Independent. "Liberation" đã giúp Christina trở thành nữ nghệ sĩ solo có thứ hạng cao nhất Billboard trong tuần này. Đây cũng là album thứ bảy lọt vào Top 10 Billboard 200 xuyên suốt sự nghiệp của cô. Christina Aguilera hiện đang sống cùng hôn phu Matthew Rutler, cặp đôi hò hẹn đã 8 năm và có với nhau con gái 3 tuổi nhưng vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Christina sống trầm lặng hơn và dành phần lớn thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình. Tháng 9 tới, diva nổi tiếng sẽ khởi động tour diễn đầu tiên sau khoảng 1 thập niên không lưu diễn.

