Christina Aguilera khác lạ với gương mặt mộc không son phấn

Lên bìa tạp chí Paper số mới nhất, nữ ca sĩ Christina Aguilera không ngần ngại trang điểm tối giản với làn da lấm tấm tàn nhang, tôn vinh vẻ đẹp mộc. Christina Aguilera vốn quen thuộc với khán giả bởi gương mặt trang điểm kỹ càng. Cho nên, Christina xuất hiện trên bìa tạp chí với gương mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ trông như quý cô cổ điển của những thập niên trước với mái tóc vàng uốn lọn. Nhiều fans cho rằng Christina Aguilera trông trẻ hơn khi trút bỏ lớp son phấn dày cộm. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Paper, Christina cho biết, là một nghệ sỹ, cô buộc phải thường xuyên trang điểm. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm cô muốn rũ bỏ lớp son phấn để cảm nhận sự tự nhiên của mình. Tuy nhiên, Christina Aguilera cho biết, trong tương lai, cô không có ý định dừng việc trang điểm lại. Năm nay, Christina trở lại với hai dự án phim ảnh: đóng vai một robot trong phim khoa học viễn tưởng Zoe (Drake Doremus đạo diễn) và vai chính mình trong phim hài Life of the Party (Melissa McCarthy). Về âm nhạc, sau nhiều thử nghiệm phong cách khác nhau, hiện Christina đang được truyền cảm hứng từ hip-hop đương đại, với các nghệ sĩ như Childish Gambino, Chance the Rapper và Cardi B.

