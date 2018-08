Chuyện showbiz: Bạn gái Cường Đô la xinh đẹp sau tin đồn kết hôn

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh mặc đầm trắng dáng dài giản dị, xuất hiện xinh đẹp trong thang máy kèm dòng chú thích "Chào tháng 8" sau tin đồn kết hôn với Cường Đô la. Lê Phương và đoàn phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã có mặt ở chợ Hôm - Hà Nội vào ngày 2/8 vừa qua để gặp gỡ khán giả hâm mộ. Trong tập trailer vòng thi Sinh tồn của “The Debut: Dự án số 1” sắp phát sóng, giám khảo Đức Phúc dọa sẽ loại đàn chị Hương Tràm khỏi vai trò giám khảo. Sau chuỗi ngày bị đồn đoán chia tay, Hà Hồ và Kim Lý lại xuất hiện tình tứ bên nhau. Cả hai bị bắt gặp tại sân bay. Kim Lý đến trước và đứng đợi nữ ca sĩ. Một lúc sau, "Nữ hoàng giải trí" mới xuất hiện với trang phục quần jeans và áo thun khá thoải mái. Trong lúc chờ xếp hàng để check in lên máy bay, Kim Lý đã tình cảm khoác vai Hà Hồ vô cùng tình tứ. (Ngôi sao) Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình là người ham mê giải thưởng, ham mê sự tung hô của mọi người. Anh cũng thích sự đánh giá cao của báo chí và giới chuyên môn. Sau ồn ào vụ gạ tình vũ công Phạm Lịch, gần đây Phạm Anh Khoa có những động thái trở lại trên mạng xã hội. Điều bất ngờ là mái tóc dài được nuôi lâu năm của Phạm Anh Khoa đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn trông rất gọn gàng. (Dân Việt) Chiều 2/8, một Facebooker nổi tiếng vừa tiết lộ thông tin đại gia Đức An - chồng cựu người mẫu/diễn viên Phan Như Thảo bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt. Tuy nhiên, vị doanh nhân này chia sẻ: "Hiện tại, anh, Thảo và Bồ Câu vẫn bình an khỏe mạnh, chẳng có gì đáng bận tâm". (Ngôi sao) Giám khảo Minh Tú cùng dàn thí sinh Miss Supranational Vietnam 2018 đã có chuyến thăm làng trẻ em SOS với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa. (Kênh 14) Khoe những đường cong nuột nà trong bộ bikini mướt mắt, Băng Di của "Gạo nếp gạo tẻ" khiến không ít người ganh tỵ. (Afamily) Cách đây ít ngày, clip Hari Won ăn uống vô tư tại một bữa tiệc được lan truyền. Nhiều anti-fan cho rằng nữ ca sĩ "kém sang" khi đi tiệc, thiếu tinh tế so với các người đẹp khác. Trước ồn ào này, bà xã Trấn Thành chia sẻ 'khi con chó ăn đừng đụng đến, nó cắn' và cho biết sẽ vẫn vô tư ăn uống như thế vì sức khỏe là nhất./.

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh mặc đầm trắng dáng dài giản dị, xuất hiện xinh đẹp trong thang máy kèm dòng chú thích "Chào tháng 8" sau tin đồn kết hôn với Cường Đô la. Lê Phương và đoàn phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã có mặt ở chợ Hôm - Hà Nội vào ngày 2/8 vừa qua để gặp gỡ khán giả hâm mộ. Trong tập trailer vòng thi Sinh tồn của “The Debut: Dự án số 1” sắp phát sóng, giám khảo Đức Phúc dọa sẽ loại đàn chị Hương Tràm khỏi vai trò giám khảo. Sau chuỗi ngày bị đồn đoán chia tay, Hà Hồ và Kim Lý lại xuất hiện tình tứ bên nhau. Cả hai bị bắt gặp tại sân bay. Kim Lý đến trước và đứng đợi nữ ca sĩ. Một lúc sau, "Nữ hoàng giải trí" mới xuất hiện với trang phục quần jeans và áo thun khá thoải mái. Trong lúc chờ xếp hàng để check in lên máy bay, Kim Lý đã tình cảm khoác vai Hà Hồ vô cùng tình tứ. (Ngôi sao) Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình là người ham mê giải thưởng, ham mê sự tung hô của mọi người. Anh cũng thích sự đánh giá cao của báo chí và giới chuyên môn. Sau ồn ào vụ gạ tình vũ công Phạm Lịch, gần đây Phạm Anh Khoa có những động thái trở lại trên mạng xã hội. Điều bất ngờ là mái tóc dài được nuôi lâu năm của Phạm Anh Khoa đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn trông rất gọn gàng. (Dân Việt) Chiều 2/8, một Facebooker nổi tiếng vừa tiết lộ thông tin đại gia Đức An - chồng cựu người mẫu/diễn viên Phan Như Thảo bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt. Tuy nhiên, vị doanh nhân này chia sẻ: "Hiện tại, anh, Thảo và Bồ Câu vẫn bình an khỏe mạnh, chẳng có gì đáng bận tâm". (Ngôi sao) Giám khảo Minh Tú cùng dàn thí sinh Miss Supranational Vietnam 2018 đã có chuyến thăm làng trẻ em SOS với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa. (Kênh 14) Khoe những đường cong nuột nà trong bộ bikini mướt mắt, Băng Di của "Gạo nếp gạo tẻ" khiến không ít người ganh tỵ. (Afamily) Cách đây ít ngày, clip Hari Won ăn uống vô tư tại một bữa tiệc được lan truyền. Nhiều anti-fan cho rằng nữ ca sĩ "kém sang" khi đi tiệc, thiếu tinh tế so với các người đẹp khác. Trước ồn ào này, bà xã Trấn Thành chia sẻ 'khi con chó ăn đừng đụng đến, nó cắn' và cho biết sẽ vẫn vô tư ăn uống như thế vì sức khỏe là nhất./.