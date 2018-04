Chuyện showbiz: Bất ngờ với thân hình gầy ốm của Hoa hậu H’Hen Niê

Xuất hiện tại một sự kiện tối 2/4, Hoa hậu H’Hen Niê thu hút nhiều sự chú ý với mái tóc ngắn mới đầy cá tính nhưng thân hình lại gầy gò cùng gương mặt hốc hác. Trong vài bức ảnh chụp cận, người đẹp lộ rõ thân hình xuống cân thấy rõ so với khi mới đăng quang (VTC News) Siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ sự bức xúc khi bị một tài xế Uber đuổi xuống xe và vứt hành lý của cô ra đường dù khách hàng đang mang thai 7 tháng. Kèm theo đó, người tài xế thản nhiên nói: "Uber bây giờ đã chuyển qua sáp nhập vào Grab rồi, chúng tôi không cần khách hàng nữa". (FBNV) Tối 2/4, đám cưới của MC Đức Bảo và BTV thời sự Phương Thảo đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Cô dâu Phương Thảo không khỏi xúc động, rớm nước mắt khi MC Minh Hà nhắc tới công lao sinh thành của bố mẹ. (Ảnh: Vũ Toàn) Hoàng Yến Chibi vừa thực hiện bộ ảnh mới để mở màn cho năm 2018 với nhiều sự thay đổi đáng kể cả trong hình ảnh lẫn sự nghiệp nghệ thuật. (Ảnh: Nguyễn Du) Sau một thời gian ấp ủ thực hiện, Á hậu Việt Nam 2016 Thanh Tú vừa cùng Kyo York ra mắt MV Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi. Trước đó, Thanh Tú thường xuất hiện trong vai trò một MC nên việc cô “lấn sân” ca hát khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Á hậu Huyền My vừa tham gia một chương trình quảng bá du lịch. Không xách túi hàng hiệu nhưng Huyền My khoe khéo chiếc nhẫn kim cương có giá khoảng 1 tỷ đồng trên bàn tay phải. Người đẹp còn đeo bộ hoa tai 8 triệu đồng để tăng thêm nét quý phái. (Ngôi sao) Sau khi Hoàng Thùy đoạt ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chuyện tình của cô và bạn trai Tây kết thúc vì khoảng cách quá lớn về địa lý. (Zing) Chiều 2/4, Văn Anh hạnh phúc thông báo với bạn bè và khán giả rằng bà xã của anh - nữ diễn viên Tú Vi vừa hạ sinh con đầu lòng. Tú Vi chia sẻ: "My love is a princess" (tạm dịch: Tình yêu của tôi là một công chúa). Ngay lập tức, nhiều khán giả dễ dàng nhận ra Tú Vi đang nói về giới tính của con mình. (VTC News) Nam diễn viên Nhật Bản Sakaguchi Kenji, người nổi tiếng qua series truyền hình "Y đội Rồng" buộc phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vì bị hoại tử xương đùi ở tuổi 42. (Zing) Hôm nay, làng giải trí thế giới bất ngờ khi cặp vợ chồng nổi tiếng Channing Tatum và Jenna Dewan ly thân sau 9 năm kết hôn.

