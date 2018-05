Chuyện showbiz: Bị Khánh My tố thả thính, Trường Giang vẫn thản nhiên

Bị Khánh My hé lộ chuyện thả thính, Trường Giang vẫn thản nhiên vui vẻ đi quay hình: Nam danh hài Trường Giang vẫn cho thấy bản thân tập trung cao độ vào công việc dù đang trong tâm bão. (Ngoisao.vn) Diệu Linh diện trang phục dân tộc Mông thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế: Trang phục truyền thống Diệu Linh tham gia tranh tài tại Miss Tourism Queen International 2018 lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc Mông (Việt Nam). Erik từng bị dọa đánh vì dám hôn Jun Vũ trong MV “Chạm đáy nỗi đau“: Trong buổi gặp mặt người hâm mộ, Erirk đã tiết lộ anh từng bị dọa đánh qua tin nhắn vì dám hôn Jun Vũ trong MV "Chạm đáy nỗi đau". Á hậu Thuỳ Dung xinh đẹp trong tour quảng bá Hoa hậu Việt Nam: Á hậu Thuỳ Dung trở lại với tour giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tại Huế trong một ngày đầu tháng 5 rộn ràng. Đàm Vĩnh Hưng mua siêu xe chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia: "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng vừa mua siêu xe Cadillac - dòng xe siêu sang thường được các nguyên thủ quốc gia yêu thích. Katy Perry gửi thư xin lỗi Taylor Swift, chấm dứt bất hòa 6 năm: Hai ngôi sao đã bất hòa với nhau 6 năm qua và đây là lúc họ làm lành bằng một lời xin lỗi rất chân thành từ Katy Perry. Phạm Băng Băng diện váy như bánh gatô, lộ bắp tay to tại Cannes 2018: Chiếc váy xanh của Phạm Băng Băng được ví như chiếc bánh gatô khổng lồ. Trang phục cũng làm lộ nhược điểm bắp tay to của mỹ nhân họ Phạm. Kristen Stewart nổi bật trên thảm đỏ Cannes 2018 với đầm Chanel: Kristen Stewart trở nên nổi bật khi diện đầm Chanel sang chảnh, khoe vai trần gợi cảm, xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2018. Chia tay Amber Heard, tỷ phú Elon Musk công khai bạn gái mới xinh đẹp: Tỷ phú công nghệ Elon Musk gây bất ngờ khi xuất hiện sánh đôi cùng bạn gái mới kém16 tuổi trên thảm đỏ Met Gala.

