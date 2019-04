Chuyện showbiz: Cường Đô la “nói xấu” Đàm Thu Trang với mẹ vợ

Mới đây, sau khi Cường Đô la khoe ảnh cưới, mẹ của Đàm Thu Trang để lại bình luận: " Bạn ấy đanh đá quá". Đáp lại mẹ vợ tương lai, Cường Đô la viết: "Dạ đúng rồi đó mẹ, toàn ăn hiếp con thôi". Về phía mẹ của Đàm Thu Trang, bà cũng hài hước đáp lại con rể tương lai: "Trang đanh đá chín, con chín mười lăm". (PNTD) Bảng xếp hạng Kpop tuần này ngày càng trở nên sôi động với màn tái xuất của nhóm nhạc đình đám BTS với MV mới mang tên "Boy with luv". (VOV.VN) Dù đã là bà mẹ hai con nhưng Elly Trần vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng chuẩn mực với những đường cong gợi cảm. (VOV.VN) Cách đây ít giờ, ca sĩ Leon Vũ vừa có thông báo mới nhất về quá trình đưa bạn thân quá cố về Việt Nam: "Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ 1 giấc là tới nhà nhé bạn. Sài Gòn ơi đón Anh Vũ nhé. Anh mong gặp mọi người đó". (PNSK) 3 năm kể từ ngày lên chuyến tàu đi Trường Sa (Ngày 8/4/2016), Lê Phương và Trung Kiên đã có duyên gặp gỡ, để rồi nên duyên vợ chồng. (VOV.VN) Nằm trong chiến dịch truyền thông “Bạn thân sánh bước - Làm chủ tương lai”, chuỗi phim hài mới với sự góp mặt của Hải Triều và BB Trần vừa được ra mắt cuối tuần. (VTC News) Mới đây, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh đáng yêu, bụ bẫm của cô con gái cưng lên trang cá nhân và nhận về “cơn mưa” lời khen. (PNSK) Trong thời gian vừa qua, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không hề lộ diện trước truyền thông. Mới đây, người hâm mộ ngẫu nhiên gặp được nàng tiểu hoa tại sân bay, cô còn tỏ ra thích thú với món quà mà fan đã tặng cho mình. (Saostar) Nam diễn viên Huỳnh Anh chia sẻ bản thân bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện nên không kịp bay cùng chuyến với đoàn làm phim đã "tố" anh làm việc thiếu chuyên nghiệp. (Vietnamnet) Đạo diễn Lý Hải và ê-kíp sản xuất phim ngày 8-4 thông báo “Lật mặt: Nhà có khách” – phần 4 trong loạt phim “Lật mặt” sẽ được chiếu tại Mỹ và Úc từ 19-4. (VOV.VN)

Mới đây, sau khi Cường Đô la khoe ảnh cưới, mẹ của Đàm Thu Trang để lại bình luận: " Bạn ấy đanh đá quá". Đáp lại mẹ vợ tương lai, Cường Đô la viết: "Dạ đúng rồi đó mẹ, toàn ăn hiếp con thôi". Về phía mẹ của Đàm Thu Trang, bà cũng hài hước đáp lại con rể tương lai: "Trang đanh đá chín, con chín mười lăm". (PNTD) Bảng xếp hạng Kpop tuần này ngày càng trở nên sôi động với màn tái xuất của nhóm nhạc đình đám BTS với MV mới mang tên "Boy with luv". (VOV.VN) Dù đã là bà mẹ hai con nhưng Elly Trần vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng chuẩn mực với những đường cong gợi cảm. (VOV.VN) Cách đây ít giờ, ca sĩ Leon Vũ vừa có thông báo mới nhất về quá trình đưa bạn thân quá cố về Việt Nam: "Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ 1 giấc là tới nhà nhé bạn. Sài Gòn ơi đón Anh Vũ nhé. Anh mong gặp mọi người đó". (PNSK) 3 năm kể từ ngày lên chuyến tàu đi Trường Sa (Ngày 8/4/2016), Lê Phương và Trung Kiên đã có duyên gặp gỡ, để rồi nên duyên vợ chồng. (VOV.VN) Nằm trong chiến dịch truyền thông “Bạn thân sánh bước - Làm chủ tương lai”, chuỗi phim hài mới với sự góp mặt của Hải Triều và BB Trần vừa được ra mắt cuối tuần. (VTC News) Mới đây, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải hình ảnh đáng yêu, bụ bẫm của cô con gái cưng lên trang cá nhân và nhận về “cơn mưa” lời khen. (PNSK) Trong thời gian vừa qua, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không hề lộ diện trước truyền thông. Mới đây, người hâm mộ ngẫu nhiên gặp được nàng tiểu hoa tại sân bay, cô còn tỏ ra thích thú với món quà mà fan đã tặng cho mình. (Saostar) Nam diễn viên Huỳnh Anh chia sẻ bản thân bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện nên không kịp bay cùng chuyến với đoàn làm phim đã "tố" anh làm việc thiếu chuyên nghiệp. (Vietnamnet) Đạo diễn Lý Hải và ê-kíp sản xuất phim ngày 8-4 thông báo “Lật mặt: Nhà có khách” – phần 4 trong loạt phim “Lật mặt” sẽ được chiếu tại Mỹ và Úc từ 19-4. (VOV.VN)