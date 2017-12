Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà nũng nịu ngồi vào lòng Kim Lý tại bữa tiệc

Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn, sải bước trên sàn diễn The Muse 2: BST của Đỗ Mạnh Cường đã mang đến một làn gió mới, tươi trẻ, thời thượng cho làng thời trang Việt. Á hậu Phương Lê dự đoán Mâu Thủy sẽ trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phương Lê ủng hộ Mâu Thủy đăng quang Miss Universe Vietnam 2017 khi so sánh cô có vẻ đẹp giống Hoa hậu hoàn vũ Thế giới 2015 Pia Wurtzbach. Á hậu Lệ Hằng khoe thân hình chuẩn trong thiết kế váy cổ điển: Á hậu Hoàn vũ 2015 Lệ Hằng xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Noo Phước Thịnh mở màn VPop 2018 với MV quay cùng 200 diễn viên: Điều đặc biệt, 200 diễn viên này đều nghiệp dư nhưng diễn xuất cực ăn ý với nam ca sĩ. Trương Thị May gây ngạc nhiên khi khoe vóc dáng cực quyến rũ: Vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh dịu dàng, nhiều người ngạc nhiên khi Trương Thị May quyến rũ trong bộ ảnh mới. Mỹ Tâm hủy show vì “lép vế” so với Sơn Tùng M-TP trên poster? Nhiều người nghi vấn Mỹ Tâm hủy show diễn tại Hà Nội vì hình ảnh của cô trong poster chương trình được xếp ở vị trí sau Sơn Tùng M-TP. Mai Hồ bức xúc, 'tố' chương trình cắt ghép chia sẻ về Trấn Thành gây hiểu nhầm: Sau khi chương trình Hát câu chuyện tình vừa lên sóng, cư dân mạng tranh cãi gay gắt bởi phát ngôn của Mai Hồ về tình cũ: "Chia tay Trấn Thành là quyết định đúng đắn". Trước loạt ý kiến chỉ trích nặng nề hướng về phía mình, Mai Hồ cho biết, vì mọi chuyện sai lệch hoàn toàn buộc cô nhất định phải lên tiếng đính chính để tránh gây hiểu nhầm. Hồ Ngọc Hà nũng nịu ngồi vào lòng Kim Lý trong bữa tiệc với bạn bè: Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ngay trước mặt những người bạn thân thiết. Vợ chồng Beckham cùng các con đón năm mới ở Miami: Sau khi mừng lễ Giáng Sinh tại Anh, gia đình Beckham vừa xuất hiện tại sân bay để đón năm mới tại Miami hôm 30/12 vừa qua.

