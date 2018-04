Chuyện showbiz: Hồng Quế đăng ảnh say xỉn trong tư thế nhạy cảm

Hồng Quế say xỉn nằm bệt trên sàn nhà trong tư thế nhạy cảm: Mới đây, Hồng Quế gây sốc khi chia sẻ khoảnh khắc nằm bệt trên sàn nhà vì say xỉn. Cựu người mẫu vô tư đùa giỡn với bạn bè rằng: "Say quá, lâu lắm mới biêng". Trong bức ảnh, có thể thấy Hồng Quế gần như không làm chủ được bản thân, nằm úp xuống sàn trong tư thế nhạy cảm.