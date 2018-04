Chuyện showbiz: Kỳ Duyên bất ngờ "bế bụng bầu" vào chợ ăn quà vặt

Kỳ Duyên đăng ảnh mặc nguyên trang phục ghi hình để diễn bà bầu đi vào chợ ăn quà vặt. Người đẹp viết: "Nét đẹp lao động, khuôn mặt như lả đi sau 3 tiếng bán bún trong chợ của bà bầu". (FBNV) Á hậu Hoàng Thuỳ xinh đẹp, gợi cảm hội ngộ “hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp: Diện chiếc váy đen ngắn ôm sát, kiểu dáng hai dây khoe đường cong cơ thể, Á hậu Hoàng Thùy ngày càng dịu dàng, nữ tính. (VOV.VN) Vũ Cát Tường diện đồ “độc”, tự hào khi được Forbes vinh danh: Xuất hiện tại đêm vinh danh 30 Under 30 của tạp chí Forbes, giọng ca “You are mine” thu hút sự chú ý với mẫu áo “có một không hai”. (VOV.VN) Bị Bộ VHTTDL tước quyền thi quốc tế, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh nói gì?: Ngân Anh chia sẻ: "Khi bạn đang phấn đấu gấp trăm nghìn lần để chạm đến mục tiêu và ước mơ, nhưng cuộc sống lại cứ thích trêu đùa thử thách bạn với những chuyện từ đâu rớt xuống. Okay, cứ bình tĩnh sống, bước lên trên nó, rồi chạy đua tiếp thôi". (VTC News) Khả Ngân, Jun Phạm âu yếm không rời tại họp báo ra mắt phim: Khả Ngân, Jun Phạm không ngại trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm tại họp báo ra mắt phim "100 ngày bên em". (VOV.VN) Á hậu Thuỵ Vân, Thanh Tú xúng xính đi xem bom tấn “Avengers“: Á hậu Thuỵ Vân, Thanh Tú xinh đẹp rạng ngời trong buổi công chiếu bộ phim bom tấn "Avengers: Cuộc chiến vô cực". (VOV.VN) Xuân Bắc lên tiếng sau khi rút hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND: Xuân Bắc xác nhận đã rút hồ sơ và khẳng định sẽ tiếp tục làm những tác phẩm nghệ thuật bằng sức lực của mình, đóng góp cho đời những tiếng cười đẹp. (VOV.VN) Hoắc Kiến Hoa loay hoay với chiếc xe tiền tỷ mới tậu: Ngôi sao Đài Loan chưa quen sử dụng chiếc ô tô trị giá hơn 6 tỷ đồng mới được đăng ký. (Ngôi sao) Kiều nữ “50 sắc thái” Dakota Johnson tình tứ bên trai “lạ” trên phố: Dakota Johnson bị bắt gặp đang cười đùa với một người đàn ông lạ mặt chứ không phải là bạn trai cô - ngôi sao nhạc rock Chris Martin. (VOV.VN) Mỹ nhân Nhật Bản diện áo tắm đón hè: Ren Ishikawa giới thiệu các mẫu đồ bơi màu sắc rực rỡ. (VNE)./.

