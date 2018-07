Chuyện showbiz: Khánh Thi lần đầu khoe ảnh cận mặt con gái mới sinh

Khánh Thi và ông xã Phan Hiển vừa khoe hình ảnh cô con gái mới sinh - bé Anna trên Facebook. Đây là lần đầu tiên vợ chồng "nữ hoàng dancesport" khoe ảnh khuôn mặt bé qua bức hình cả gia đình bên nhau. Trước đó, hình ảnh ông xã Khánh Thi bế con gái đã được chia sẻ, tuy nhiên đôi vợ chồng vẫn giấu mặt bé. ((FBNV) Mới đây, Tim lần đầu tiên thừa nhận đã ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nói lý do khiến hai người đường ai nấy đi. Trước đó, cặp đôi đăng ký kết hôn trước khi sinh con trai Sushi nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Lý do là vì bố mẹ Trương Quỳnh Anh chưa chấp nhận Tim làm con rể. (VTC News) Hoàng Quyên vừa chia sẻ ảnh mặc áo cưới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ kết hôn với bạn trai vào ngày 22/7. Hôn lễ được tổ chức tại Hà Nội. Á quân Việt Nam Idol 2012 tiết lộ chồng cô là kiến trúc sư. (FBNV) Sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/3 vừa qua, chỉ sau 4 tháng ở cữ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã quay trở lại công việc. Mới đây, ngưởi đẹp đã đăng tải bức ảnh chân dung lên trang trang Instagram kèm lời nhắn nhủ: "Bắt đầu quay lại công việc thôi nhỉ?" (FBNV) Tối 10/7, Quang Anh - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 chia sẻ hình ảnh đầy cá tính của mình trong trang phục vest với khán giả. Tuy nhiên, với gương mặt có nhiều nét khác lạ, từ việc trang điểm quá kĩ càng hay chiếc mũi thon gọn bất thường, học trò Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lại tiếp tục vướng nghi vấn dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ. (FBNV) Việc Quỳnh búp bê bị tạm dừng lên sóng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của dàn diễn viên. Tuy nhiên, trên phim trường, họ vẫn gấp rút hoàn thành những cảnh quay cuối. (VTC News) Mới đây, danh ca Khánh Ly vừa bị đồn qua đời vào tối 9/7. Tuy nhiên, bà đang khỏe mạnh và tích cực cùng ê kíp chuẩn bị cho show diễn sắp tới và không mấy quan tâm đến tin đồn thất thiệt. Với bà, điều quan trọng nhất bây giờ là còn được hát. (VTC News) Ngày hôm qua, vợ chồng Công nương Kate Middleton và vợ chồng Công nương Meghan Markle tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Không quân Hoàng gia tại Tu viện Westminster (London, Anh). Cả hai vị Công nương đều diện đầm thanh lịch, sánh bước bên chồng. Sau kỳ nghỉ ở Bahamas, Justin Bieber và Hailey Baldwin trở về New York. Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp cặp đôi tung tăng dạo phố. Trên tay Hailey là chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương "khủng" mà Justin đã cầu hôn cô vào ngày 7/7 vừa qua. Candice Swanepoel vừa sinh con trai thứ hai cách đây 3 tuần vào ngày 19/6. Siêu mẫu lộ thân hình sồ sề khi đi tắm biển. "Thiên thần” xinh đẹp của Victoria’s Secret Candice Swanepoel vẫn chưa lấy lại được vóc dáng "vạn người mê". Harper Beckham tròn 7 tuổi vào ngày 10/7 vừa qua. Gia đình nhà Beckham đã tổ chức cho "công chúa nhỏ" một buổi sinh nhật đầm ấm với bánh ngọt và trà. David và Victoria Beckham chia sẻ lên Instagram cá nhân những bức ảnh chúc mừng sinh nhật con gái.

Khánh Thi và ông xã Phan Hiển vừa khoe hình ảnh cô con gái mới sinh - bé Anna trên Facebook. Đây là lần đầu tiên vợ chồng "nữ hoàng dancesport" khoe ảnh khuôn mặt bé qua bức hình cả gia đình bên nhau. Trước đó, hình ảnh ông xã Khánh Thi bế con gái đã được chia sẻ, tuy nhiên đôi vợ chồng vẫn giấu mặt bé. ((FBNV) Mới đây, Tim lần đầu tiên thừa nhận đã ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nói lý do khiến hai người đường ai nấy đi. Trước đó, cặp đôi đăng ký kết hôn trước khi sinh con trai Sushi nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Lý do là vì bố mẹ Trương Quỳnh Anh chưa chấp nhận Tim làm con rể. (VTC News) Hoàng Quyên vừa chia sẻ ảnh mặc áo cưới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ kết hôn với bạn trai vào ngày 22/7. Hôn lễ được tổ chức tại Hà Nội. Á quân Việt Nam Idol 2012 tiết lộ chồng cô là kiến trúc sư. (FBNV) Sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/3 vừa qua, chỉ sau 4 tháng ở cữ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã quay trở lại công việc. Mới đây, ngưởi đẹp đã đăng tải bức ảnh chân dung lên trang trang Instagram kèm lời nhắn nhủ: "Bắt đầu quay lại công việc thôi nhỉ?" (FBNV) Tối 10/7, Quang Anh - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 chia sẻ hình ảnh đầy cá tính của mình trong trang phục vest với khán giả. Tuy nhiên, với gương mặt có nhiều nét khác lạ, từ việc trang điểm quá kĩ càng hay chiếc mũi thon gọn bất thường, học trò Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lại tiếp tục vướng nghi vấn dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ. (FBNV) Việc Quỳnh búp bê bị tạm dừng lên sóng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của dàn diễn viên. Tuy nhiên, trên phim trường, họ vẫn gấp rút hoàn thành những cảnh quay cuối. (VTC News) Mới đây, danh ca Khánh Ly vừa bị đồn qua đời vào tối 9/7. Tuy nhiên, bà đang khỏe mạnh và tích cực cùng ê kíp chuẩn bị cho show diễn sắp tới và không mấy quan tâm đến tin đồn thất thiệt. Với bà, điều quan trọng nhất bây giờ là còn được hát. (VTC News) Ngày hôm qua, vợ chồng Công nương Kate Middleton và vợ chồng Công nương Meghan Markle tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Không quân Hoàng gia tại Tu viện Westminster (London, Anh). Cả hai vị Công nương đều diện đầm thanh lịch, sánh bước bên chồng. Sau kỳ nghỉ ở Bahamas, Justin Bieber và Hailey Baldwin trở về New York. Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp cặp đôi tung tăng dạo phố. Trên tay Hailey là chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương "khủng" mà Justin đã cầu hôn cô vào ngày 7/7 vừa qua. Candice Swanepoel vừa sinh con trai thứ hai cách đây 3 tuần vào ngày 19/6. Siêu mẫu lộ thân hình sồ sề khi đi tắm biển. "Thiên thần” xinh đẹp của Victoria’s Secret Candice Swanepoel vẫn chưa lấy lại được vóc dáng "vạn người mê". Harper Beckham tròn 7 tuổi vào ngày 10/7 vừa qua. Gia đình nhà Beckham đã tổ chức cho "công chúa nhỏ" một buổi sinh nhật đầm ấm với bánh ngọt và trà. David và Victoria Beckham chia sẻ lên Instagram cá nhân những bức ảnh chúc mừng sinh nhật con gái.