Chuyện showbiz: Sau lùm xùm, Lê Âu Ngân Anh xinh đẹp đi dự sự kiện

Ngân Anh được mẹ chăm chút kỹ lưỡng khi làm khách mời trong một sự kiện tại TP HCM. Á hậu Thúy Vân một lần nữa chứng tỏ sự đa tài khi đảm nhận vai trò Host cho Đấu trường võ nhạc – chương trình độc đáo khi kết hợp 3 trong 1 các yếu tố: Âm nhạc, Võ thuật và Vũ đạo. Diễn viên Thuý Diễm chia sẻ cô và Lương Thế Thành vui mừng, hồi hộp khi sắp được làm bố mẹ. Mỹ nhân từng đóng "cảnh nóng sập giường" trong bộ phim Thương nhớ ở ai Trà My xuất hiện nổi bật với chiếc váy đen khoét sâu khoe đôi vai trần quyến rũ và vóc dáng thon gọn. Hoài Lâm gây xôn xao khi gửi lời xin lỗi ê kíp phim trên trang cá nhân. Tối 4/4, buổi ra mắt một bộ phim điện ảnh do Hoài Lâm tham gia đóng vai chính diễn ra tuy nhiên, nam ca sĩ lại không có mặt và không hề báo lý do với ê kíp tổ chức. Không chỉ vậy, đến khi phần giao lưu diễn ra, nam ca sĩ/diễn viên cũng không xuất hiện. Trấn Thành bật khóc vì câu chuyện xúc động của bé Quỳnh, hơn 2 tuổi bị suy tủy, cơ thể không thể tự tạo bạch cầu nên phải nhờ thuốc trong chương trình Hát mãi ước mơ. Vốn là người yêu thích thời trang, diễn viên Hương Giang (Sống chung với mẹ chồng) có mặt tại một cửa hàng giày để tranh thủ lựa chọn mẫu giày hạ giá cho công việc cũng như dạo chơi. Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017 Aibedullina Talliya đến TP HCM làm khách mời chung kết "Người mẫu thời trang Việt Nam 2018" cuối tuần qua. Những ngày lưu lại Sài Gòn, cô tham quan nhiều thắng cảnh, trong đó có di tích Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). (Vnexpress)

