Chuyện showbiz: Xe hơi 10 tỷ của Hà Hồ bất ngờ bốc khói giữa đường

Khoảng 17h30 ngày 17/10, đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM xảy ra ùn tắc nhẹ. Theo quan sát ban đầu của những người chứng kiến, một chiếc xe sang bị bốc khói và dừng giữa đường đúng giờ tan tầm, nên đã gây ra ùn tắc giao thông. Ngay sau nhận được thông báo, cảnh sát đã có mặt để hỗ trợ, và lúc này, người dân nhận ra ca sĩ Hồ Ngọc Hà bước xuống xe. (Dân việt) Sau khi phát hành MV “Nắm tay em khi mưa đến” và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người yêu nhạc, mới đây Ái Phương quyết định giới thiệu đoạn teaser giới thiệu MV mới cho ca khúc mang tên “Có đâu xa gần” cùng với bộ ảnh vừa được thực hiện mới đây. (VOV.VN) Người mẫu Ashley Graham đã giảm cân và trông thon thả hơn trước khá nhiều khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở New York vào ngày 17/10 vừa qua. (VOV.VN) Justin Bieber và Hailey Baldwin đã đến xem biệt thự 9,5 triệu USD của ca sĩ Demi Lovato và biệt thự 7,9 triệu USD của Rihanna vào ngày 17/10. (VOV.VN) Nhã Phương vừa có chia sẻ về mong muốn của một người vợ sau kết hôn. Cô còn để lại những hashtag "vợ khó chiều", "chồng không thấu hiểu", "bên em là anh". (Zing) Vũ Cát Tường khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi mang giày với gót cao, mỏng trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới vào chiều 18/10. (Saostar) Diễn viên Hiền Mai thích thú khi được khen trẻ lâu: "Sáng ra phường chứng giấy tờ, gặp mấy cô bé công an thiệt dễ thương. Mấy em tươi cười hớn hở với mình: “Chị ơi sao chị trẻ đẹp hoài vậy? Chị sinh năm bảy mấy hay tám mấy vậy chị? Trời, chỉ nghe vậy thôi đó mà sao mát rượi nhẹ nhàng cả cõi lòng! Mình đúng là đứa nhẹ dạ cả tin mà". (FBNV) Kim Tuyến khoe nhan sắc xinh đẹp cùng lời chia sẻ: "I miss you". (FBNV) Vợ ca sĩ Tuấn Hưng - Trần Hương khiến người hâm mộ xúc động khi gửi lời động viên chân thành đến chồng sau hàng loạt biến cố. (Phụ nữ sức khỏe) David Beckham đã có chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Victoria và thừa nhận rằng, mọi thứ để có thể hòa hợp là một “công việc rất khó khăn”. (Tổ Quốc)

