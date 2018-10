Chuyện showbiz:Hà Hồ tung clip tập yoga với Kim Lý sau tin đồn chia ly

Trên Instagram, Hồ Ngọc Hà vừa đăng video ghi lại màn tập yoga với Kim Lý tại nhà riêng. Cả hai mặc đồ thể thao, cùng tập động tác đôi hỗ trợ của yoga. Đây là hành động ngầm thông báo cặp đôi vẫn mặn nồng giữa nghi vấn "đường ai nấy đi". (Ngoisao.net) Mai Phương Thuý diện đồ bó sát khoe cơ thể quyến rũ với vòng 1 chạm mốc 95 cm. Hoa hậu Việt Nam 2006 gần đây thường than vãn về việc tăng cân không kiểm soát. Cô tự nhận mình là "nàng béo" với cân nặng gần 70 kg. (FBNV) Hoa hậu Nhân Ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ về câu chuyện gia đình trong clip tự giới thiệu tại cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2018). Bố mẹ cô ly dị từ năm cô 4 tuổi. Cô sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. (Thanh Niên) Sau sóng gió tình cảm, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vui vẻ xuất hiện cùng nhau tại buổi ra mắt phim mới ở TP HCM. (Ngoisao.net) Bị đồn là người thứ 3 phá gia đình Quang Huy, Bảo Anh thuê luật sư. Đại diện truyền thông của Bảo Anh xác nhận nữ ca sĩ đã ủy quyền cho luật sư để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. (Zing) Thanh Thúy mang bụng bầu 6 tháng đi chấm thi. Nữ diễn viên kể giai đoạn đầu cô bị động thai nên ăn ít. Hiện cô lại rất thích ăn. Đức Thịnh chịu khó chiều chuộng chạy ra ngoài mua đồ cho cô bất kể sáng sớm hay đêm khuya. (VnExpress) Đại diện của Lệ Quyên cho biết nữ ca sĩ vừa phải phẫu thuật tháo bỏ sụn mũi sau biến chứng. Theo đó, Lệ Quyên từng sửa mũi nhiều năm trước. Gần đây, mũi cô bị sưng nặng do cơ thể tự đào thải sụn cũ. (Zing) Châu Tấn cho biết, dù đã 44 tuổi nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ, cô rất yêu trẻ nhỏ nhưng tâm lý lo lắng khiến cô chưa muốn có con. (VnExpress) Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con của Angelina Jolie và Brad Pitt sắp đi đến hồi kết, nam tài tử dành nhiều thời gian cho vai diễn trong bộ phim "Once Upon a Time In Hollywood". (VOV.VN) Theo Us Weekly, thông tin Jennifer Lopez đính hôn rộ lên khi cô đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở sự kiện Game 2 of the World Series tại Boston, Mỹ. Trước đó, hồi tháng 9, Jennifer Lopez cũng đi sự kiện và đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Cặp sao chưa xác nhận tin đồn đính hôn. (VnExpress)

