Điểm danh những ngôi sao may mắn làm dâu Hoàng gia

Rita Hayworth, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong bộ phim "Cover Girl" kết hôn với Hoàng tử Aly Khan năm 1949 và trở thành Công nương. Aly Khan là con trai của Hoàng thân Sultan Mohammed Shah Tuy nhiên, do tính cách không hợp, không thể hàn gắn được tình cảm, năm 1953, Rita ly hôn với Aly và trở về với sự nghiệp ca hát và điện ảnh. Tương tự như Rita Hayworth, Grace Kelly cũng có sự nghiệp điện ảnh vô cùng đồ sộ. Cuộc gặp gỡ vào tháng 5/1955 với Hoàng tử Rainier III xứ Monaco đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Grace Kelly. Nàng đã chấm dứt sự nghiệp diễn xuất để trở thành Công nương xinh đẹp của vương quốc nhỏ bé này. Tuy không còn xuất hiện trên phim ảnh nhưng Công nương xứ Monaco vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ gốc Bỉ kết hôn với Hoàng tử Đức Egon von Fürstenberg vào năm 1969 khi mới 22 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm và có 2 con là Hoàng tử Alexander và Công chúa Tatiana. Mặc dù bị mất danh hiệu công chúa sau khi tái hôn, bà giữ họ của chồng cũ. Năm 2003, diễn viên Olivia Wilde trở thành thành viên Hoàng gia sau khi kết hôn với hoàng tử xứ Cerveteri của Italy, Tao Ruspoli. Tuy nhiên người đẹp đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm vào tháng 3/2011 vì cuộc sống Hoàng gia với nhiều quy tắc nghiêm ngặt khiến cô mất tự do. Ít ai biết được chồng của của nữ diễn viên Jamie Lee Curtis là một nhà quý tộc người Anh. Ông Christopher Guest là diễn viên /đạo diễn, kế thừa tước hiệu nam tước của cha hồi năm 1996. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Hungary Zsa Zsa Gabor kết hôn với Frederic Prinz von Anhalt, con nuôi của công chúa Marie-Auguste xứ Anhalt, Đức vào năm 1986. Họ ở bên nhau cho đến khi bà Gabor qua đời vào năm 2016. Nữ diễn viên Mỹ A.J. Langer nổi tiếng với series truyền hình "My So-Called Life" thời thập niên 1990 đã kết hôn với luật sư Charles Courtenay. Charles là con trai của Bá tước Courtenay xứ Devon (Anh). Langer trả lời phỏng vấn tờ People: “Chúng tôi gặp nhau tại quán bar ở Vegas. Anh ấy không biết tôi là một diễn viên. Tôi không biết anh ấy có một tòa lâu đài". Hoàng tử Ý Emanuele Filiberto, người đứng đầu của Hoàng gia Savoy đã đem lòng yêu nữ diễn viên xinh đẹp người Pháp Clotilde Courau. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2003 ở Rome và sống cuộc sống hạnh phúc. Thái tử Albania, Leka Zogu II và vợ ông, Elia Zaharia đã tổ chức lễ cưới tại Tirana vào ngày 8/10/2016. Elia Zaharia là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Wallis gặp Hoàng tử Edward trong một bữa tiệc năm 1931. Cặp đôi chính thức bắt đầu mối quan hệ năm 1934. Edward lên ngôi Quốc vương Anh năm 1936, nhưng sau đó thoái vị để lấy Wallis. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc ngày 28/5/1972, khi Edward qua đời vì bệnh ung thư. Nữ diễn viên Meghan Markle và Hoàng tử Anh Harry gặp nhau lần đầu tại Canada nhân dịp quảng bá Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Invictus Games 2017. Đám cưới của họ được tổ chức tại cung điện Kensington (Anh) vào ngày 19/5. Markle chính thức trở thành thành viên Hoàng gia với tước hiệu nữ Công tước xứ Sussex.

