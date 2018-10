Diễm My 9x thân thiết bên Quang Vinh ở Đài Loan

Sau thời gian dài tập trung cho các dự án phim điện ảnh và đạt được những thành tích ấn tượng, Diễm My tạm gác hoạt động nghệ thuật để đi du lịch, trải nghiệm nhiều nơi. Chuyến đi lần này có sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết của nữ diễn viên Gái già lắm chiêu, đặc biệt là ca sĩ Quang Vinh.

Diễm My cho biết bản thân cô là một người mê xê dịch.

Chia sẻ về chuyến đi, Diễm My cho biết bản thân cô là một người mê xê dịch, muốn trải nghiệm, khám phá nhiều nơi. Tuy nhiên, vì nhận lời tham gia các dự án điện ảnh nên cô phải toàn tâm toàn sức tập luyện cho các vai diễn. "Sau dự án Trinh thám K, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch cùng bạn bè, để thư giãn và tìm cảm hứng mới”. Diễm My nhận được vài lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng cô đều từ chối vì muốn có một vai diễn thật sự khiến mình tâm đắc.

Diễm My thích thú khi được khám phá những vùng đất mới.

Trong chuyến đi Đài Loan, Diễm My thích thú khi được khám phá những vùng đất mới và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đất nước này. Diễn viên có dịp ghé thăm những địa danh nổi tiếng như: Hồ Nhật Nguyệt, Nông trường Thanh Cảnh, Trung tâm văn hóa nghệ thuật quốc gia, Cánh đồng cối xay gió Đài Trung… Tại đây, người đẹp không chỉ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng mà còn được tự tay học nhuộm vải để tạo ra những tấm vải hoa văn thiên nhiên, cho cừu ăn tại nông trường chăn nuôi cừu hay tự pha chế trà sữa...

Diễm My tự tay pha chế trà sữa.

Diễm My cho biết việc được tự tay pha chế trà sữa là một trải nghiệm thú vị vì cô là một “fan cuồng” của thức uống này. Diễm My được dạy về cách pha trà sữa truyền thống, tự tay đo lượng đường, bột sữa, trân châu và lắc đều 33 lần để hòa quyện chúng với nhau. Điều cô cảm thấy thú vị nhất là sau khi tìm hiểu quá trình, nguyên liệu, cô được tự do tạo ra ly trà sữa trân châu phù hợp với khẩu vị của mình.

Diễm My và Quang Vinh.

“Đặc biệt, chúng tôi còn nhận được giấy chứng nhận từ phía các giáo viên. Thậm chí, tôi còn nói vui với anh Quang Vinh về việc sẽ mở quán trà sữa tại Việt Nam nếu như thất nghiệp”, cô hài hước chia sẻ./.

