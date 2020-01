Diễm My 9X toả sáng tại lễ vinh danh các vận động viên Việt Nam

Xuất hiện tại lễ trao giải Cúp Chiến Thắng, nữ diễn viên Diễm My 9X nổi bật với bộ áo dài và mấn đội đầu cách điệu màu trắng tinh khôi. Nữ diễn viên xinh đẹp cùng nhà báo Phan Đăng của “Ai là triệu phú” cũng chính là những người trao giải đầu tiên cho hạng mục Vận động viên được yêu thích nhất.

Diễm My 9X và Ánh Viên.

Sau hơn 5 tháng tập trung đóng phim tại Hà Nội, Diễm My 9X rất ít tham gia các sự kiện giải trí. Năm 2019 nữ diễn viên dành phần lớn thời gian của mình cho bộ phim bom tấn của VFC sẽ được chiếu trên màn ảnh nhỏ vào 2020.

Lễ trao giải Cúp Chiến Thắng là sự kiện hiếm hoi Diễm My tham gia trong những ngày cuối của năm Kỷ Hợi. Xuất hiện tại đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý với nhan sắc xao xuyến với trang phục áo dài trắng cách tân cùng chiếc mấn đội đầu cách điệu. Về lý do chọn trang phục áo dài cho sự kiện này, Diễm My cho biết, đây là chương trình tôn vinh các vận động viên thể thao nên cô chủ ý lựa chọn trang phục vừa mang tính truyền thống lại vừa hiện đại. Phục trang giúp cô khoe được vẻ đẹp nữ tính nhưng lại không lấn át những nhân vật chính của sự kiện là các vận động viên và huấn luyện viên thể thao.

Diễm My 9X và nhà báo Phan Đăng.

Diễm My 9X cho biết, cô rất yêu mến và thần tượng HLV Park Hang Seo bởi tài trí, chiến thuật và sự hết lòng vì bóng đá Việt Nam. Nữ diễn viên khá tiếc nuối khi không có cơ hội được gặp gỡ HLV người Hàn Quốc tại sự kiện do ông đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Thái Lan. Tuy nhiên, được gặp gỡ những tuyển thủ trẻ ở các bộ môn thực sự đã truyền cảm hứng rất nhiều cho nữ diễn viên. “Được chứng kiến những hình ảnh đầy nỗ lực, quyết tâm, sự rèn luyện vô cùng vất vả của các vận động viên trẻ để mang vinh quang về cho tổ quốc, Diễm My cảm thấy có nhiều động lực hơn để làm việc và cống hiến”, nữ diễn viên chia sẻ.

Diễm My 9x bên cạnh cầu thủ Huỳnh Như.

Diễm My 9x cùng các VĐV.

Trong buổi lễ, Diễm My 9X và nhà báo Phan Đăng vinh dự là những người được công bố và trao giải thưởng đầu tiên Vận động viên được yêu thích nhất cho Trần Nhật Hoàng ở bộ môn Điền kinh.

Tại đây, Diễm My cũng hội ngộ đàn chị là nữ diễn viên Lan Phương. Cả hai đều đang là những gương mặt của “Vũ trụ điện ảnh VTV” nên đã có cuộc chuyện trò hết sức vui vẻ trước chương trình.

Diễm My 9x và Lan Phương.

Sau sự kiện, nữ diễn viên rất vui vẻ chụp hình cùng các fan hâm mộ - chính là những tuyển thủ trẻ Việt Nam. Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ kình ngư trẻ Ánh Viên – một vận động viên Diễm My vô cùng yêu thích. Khi được gặp Diễm My ngoài đời, rất nhiều tuyển thủ đã khen cô “xinh như một thiên thần”. “Thực sự My đã có một buổi tối quá nhiều cảm xúc với những tuyển thủ trẻ. My cũng rất hy vọng năm tới, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam sẽ có thật nhiều thành tích tốt và My sẽ luôn luôn cổ vũ, ủng hộ các bạn hết mình”.

Được biết, ngay sau lễ trao giải Cúp Chiến Thắng, Diễm My 9X sẽ trở về TP.HCN ăn Tết cùng gia đình anh chị. Sau đó, cô sẽ tiếp tục sang Nhật Bản đón năm mới. Sau kỳ nghỉ Tết, nữ diễn viên sẽ quay lại thủ đô để hoàn thành nốt bộ phim dài tập của VFC./.