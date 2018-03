Gia đình Võ Thanh Hòa đưa con gái ra mắt phim “Ông ngoại tuổi 30“

Tối 28/3, đạo diễn Võ Thanh Hòa và bà xã Mai Bảo Ngọc lần đầu bồng con gái xuất hiện hiện trên thảm đỏ công chiếu phim “Ông ngoại tuổi 30” tại TP.Hồ Chí Minh Nữ diễn viên, MC Mai Bảo Ngọc diện đầm đỏ quyến rũ đi dự dự kiện ra mắt phim điện ảnh “Ông ngoại tuổi 30”. Mai Bảo Ngọc rạng rỡ trên thảm đỏ với thần thái hạnh phúc. Sau kết hôn Mai Bảo Ngọc vẫn tham gia nghệ thuật vừa dành thời gian làm vợ, làm mẹ và chăm sóc con gái. Võ Thanh Hòa đến sớm chuẩn bị mọi thứ, tiếp đón khách mời, bạn bè cho buổi ra mắt phim “Ông ngoại tuổi 30” do anh đảm nhận vai trò đạo diễn, vợ Mai Bảo Ngọc và con gái, gia đình thì đến sau. Sự xuất hiện của bà xã Mai Bảo Ngọc và con gái là nguồn động lực to lớn cho Võ Thanh Hòa. Đạo diễn 8X bật mí, vợ đóng góp ý nhiều cho anh trong các dự án điện ảnh. Đạo diễn Võ Thanh Hoà và con gái. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn, có đường nét giống cả ba và mẹ. Võ Thanh Hòa sinh năm 1989, anh được biết đến qua các vai diễn trong phim Cánh đồng bất tận, Miền đất phúc... Hiện tại, Võ Thanh Hòa đang làm đạo diễn được nhiều nhà sản xuất tin tưởng. Anh từng làm là đạo diễn cho phim điện ảnh Bệnh viện ma. Đoàn làm phim tham dự buổi công chiếu. Phim “Ông ngoại tuổi 30” của đạo diễn Võ Thanh Hoà, sẽ có hai ngày chiếu sneak-show là 28 và 29/3 trước khi chính thức ra rạp vào ngày 30/3.

