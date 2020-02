Hé lộ nhan sắc không kém cạnh của anh chị em các ngôi sao Hollywood

Chris Evan có 3 anh chị em - em trai Scott, chị gái Carly và một em gái tên là Shanna. Scott (người bên phải) cũng là một diễn viên. Anh được biết đến với vai diễn trong vở kịch truyền hình "One Life to Live" với vai cảnh sát Oliver Fish.

Chris Evan có 3 anh chị em - em trai Scott, chị gái Carly và một em gái tên là Shanna. Scott (người bên phải) cũng là một diễn viên. Anh được biết đến với vai diễn trong vở kịch truyền hình "One Life to Live" với vai cảnh sát Oliver Fish.

Anh trai của Blake Lively, Eric là một diễn viên người Mỹ. Năm 2009, anh từng xuất hiện trong video âm nhạc của Pink, "Please Don’t Leave Me" với tư cách bạn trai của nữ ca sĩ.

Anh trai của Blake Lively, Eric là một diễn viên người Mỹ. Năm 2009, anh từng xuất hiện trong video âm nhạc của Pink, "Please Don’t Leave Me" với tư cách bạn trai của nữ ca sĩ.

Rooney Mara (trái) và chị gái Kate Mara (phải) đều là những diễn viên nổi tiếng. Kate được biết đến với vai diễn Zoe Barnes trong bộ phim chính trị "House of Cards" của Netflix. Cô cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như "Brokeback Mountain" và "The Martian".

Rooney Mara (trái) và chị gái Kate Mara (phải) đều là những diễn viên nổi tiếng. Kate được biết đến với vai diễn Zoe Barnes trong bộ phim chính trị "House of Cards" của Netflix. Cô cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như "Brokeback Mountain" và "The Martian".